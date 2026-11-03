Zamiast do Birmingham - na komisariat policji w Białych Błotach. „Odlot" agresywnego pasażera

Nawet nie dotarł do samolotu. 43-letni Polak podczas odprawy nie reagował na polecenia Straży Granicznej, a podczas interwencji uderzył funkcjonariusza w twarz. Jego podróż została anulowana. Na komisariat pojechał w kajdankach.

Do zdarzenia doszło w sobotę (31 października ) na terenie bydgoskiego lotniska.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zostali powiadomieni o agresywnym pasażerze, który sprawiał problemy podczas odprawy na rejs do Wielkiej Brytanii. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych.



Pomimo wielokrotnych wezwań do zachowania zgodnego z prawem, 43-latek nie zamierzał podporządkować się wydawanym poleceniom. Nie reagował również na pouczenia o możliwości zastosowania wobec niego środków przymusu bezpośredniego. W pewnym momencie, wymachując rękami, uderzył jednego z interweniujących funkcjonariuszy w twarz.



Wobec dalszej agresji i odmowy wykonywania poleceń funkcjonariusze zastosowali chwyty obezwładniające oraz kajdanki. Następnie przeprowadzili mężczyznę do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej. Również tam pasażer nie zaprzestał niewłaściwego zachowania, kilkukrotnie znieważając mundurowych.



Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po zbadaniu 43-latka lekarz nie stwierdził stanu zagrażającego jego zdrowiu, wskazał natomiast, że zachowanie mężczyzny mogło świadczyć o wcześniejszym spożyciu alkoholu.







Po zakończeniu interwencji obywatel Polski został przekazany policjantom z Komisariatu Policji w Białych Błotach, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.

Mężczyzna musi liczyć się z odpowiedzialnością karną za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz jego znieważenie podczas pełnienia obowiązków służbowych.

Czyny te są zagrożone odpowiednio karą pozbawienia wolności do 3 lat oraz do roku.

źr. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej