Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner
Sępólno Krajeńskie

Polskie Radio PiK w Sępólnie Krajeńskim. Mielonka wiecznie żywa w Muzeum PRL-u [zdjęcia]

Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner

W kolejnej odsłonie naszej audycji „W Dobrą Stronę" wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK pojawił się w Sępólnie Krajeńskim. W programie odwiedziny w Muzeum PRL, kilka słów o wydarzeniach zaplanowanych z okazji Święta Niepodległości i zaproszenie na sępoleński Dzień Adwentowy. Na miejscu była radiowa ekipa w składzie: Dorota Witt (reporterka), Izabela Langner (multimedia) i realizator Krystian Makowski.

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Na początek Dorota Witt zajrzała do PRL-owskiego sklepu. A tam... mielonka w słoiku - wciąż zamknięta, i wiele innych oryginalnie zapakowanych produktów: alkohol, ocet, kawa, przyprawy.

Kolejne wejście to powrót do szkolnej ławy z lat 50. Oryginalne ławki, plecaki, zeszyty. A dalej? Budka telefoniczna i zabytkowa kolekcja pojazdów, np. strażacki Żuk z 1959 roku (21 tys. przebiegu!).

O patriotycznym wydarzeniu zaplanowanym na 11 listopada mówiła Ewa Quiring-Korczak z Centrum Kultury i Sztuki.

Na koniec Inspiratorium, w którym rodzą się pomysły na imprezy przygotowywane w Sępólnie Krajeńskim.

Posłuchajcie:

Audycja „W Dobrą Stronę" w Sępólnie Krajeńskim (cz. 1) Audycja „W Dobrą Stronę" w Sępólnie Krajeńskim (cz. 2) Audycja „W Dobrą Stronę" w Sępólnie Krajeńskim (cz. 3) Audycja „W Dobrą Stronę" w Sępólnie Krajeńskim (cz. 4)
Gdzie: Sępólno Krajeńskie
TAGI: W Dobrą Stronęaudycjawóz transmisyjnyjedziemyregionciekawostkirozmowywideo
Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim/fot. Izabela Langner
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