Polskie Radio PiK w Sępólnie Krajeńskim. Mielonka wiecznie żywa w Muzeum PRL-u [zdjęcia]

W kolejnej odsłonie naszej audycji „W Dobrą Stronę" wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK pojawił się w Sępólnie Krajeńskim. W programie odwiedziny w Muzeum PRL, kilka słów o wydarzeniach zaplanowanych z okazji Święta Niepodległości i zaproszenie na sępoleński Dzień Adwentowy. Na miejscu była radiowa ekipa w składzie: Dorota Witt (reporterka), Izabela Langner (multimedia) i realizator Krystian Makowski.

Na początek Dorota Witt zajrzała do PRL-owskiego sklepu. A tam... mielonka w słoiku - wciąż zamknięta, i wiele innych oryginalnie zapakowanych produktów: alkohol, ocet, kawa, przyprawy.





Kolejne wejście to powrót do szkolnej ławy z lat 50. Oryginalne ławki, plecaki, zeszyty . A dalej? Budka telefoniczna i zabytkowa kolekcja pojazdów, np. strażacki Żuk z 1959 roku (21 tys. przebiegu!).





O patriotycznym wydarzeniu zaplanowanym na 11 listopada mówiła Ewa Quiring-Korczak z Centrum Kultury i Sztuki.



