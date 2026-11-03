Siedziba WZL nr 2 w Bydgoszczy. Fot. archiwum
Bydgoszcz

WZL nr 2 na wyłączność. Bydgoska spółka przystępuje do negocjacji w sprawie samolotów FA-50

Siedziba WZL nr 2 w Bydgoszczy. Fot. archiwum

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy zostały wybrane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do negocjacji w sprawie serwisowania samolotów FA-50 zakupionych przez polską armię.

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Wiadomość przekazała w swoich mediach społecznościowych wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.

Bydgoska spółka została zaproszona do wyłącznych negocjacji z wojskiem. Jak podaje portal Defence24, WZL nr 2 wcześniej uzyskały rekomendację koreańskiego producenta do roli głównego wykonawcy usług wsparcia dla FA-50GF.


  • Zaproszenie do negocjacji poprzedziły przygotowania bydgoskich zakładów do zapewnienia wsparcia FA-50 po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
  • W czerwcu spółka poinformowała o pomyślnym przejściu audytu przeprowadzonego przez Korea Aerospace Industries (KAI), obejmującego procesy związane z eksploatacją wersji GF i PL.
  • Producent zarekomendował WZL Nr 2 jako głównego wykonawcę przyszłej umowy dotyczącej FA-50GF, zakładając własny udział w charakterze podwykonawcy.
  • Przygotowania obejmowały także szkolenia z obsługi systemu logistycznego LIS oraz rozmowy z KAI służące wypracowaniu zasad współpracy przy realizacji usług.

Obecnie trwają szczegółowe rozmowy dotyczące współpracy.

źr. Defence24

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: WZL nr 2serwissamolotynegocjacjeWojsko PolskieMON
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