WZL nr 2 na wyłączność. Bydgoska spółka przystępuje do negocjacji w sprawie samolotów FA-50

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy zostały wybrane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do negocjacji w sprawie serwisowania samolotów FA-50 zakupionych przez polską armię.
Wiadomość przekazała w swoich mediach społecznościowych wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
Bydgoska spółka została zaproszona do wyłącznych negocjacji z wojskiem. Jak podaje portal Defence24, WZL nr 2 wcześniej uzyskały rekomendację koreańskiego producenta do roli głównego wykonawcy usług wsparcia dla FA-50GF.
- Zaproszenie do negocjacji poprzedziły przygotowania bydgoskich zakładów do zapewnienia wsparcia FA-50 po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
- W czerwcu spółka poinformowała o pomyślnym przejściu audytu przeprowadzonego przez Korea Aerospace Industries (KAI), obejmującego procesy związane z eksploatacją wersji GF i PL.
- Producent zarekomendował WZL Nr 2 jako głównego wykonawcę przyszłej umowy dotyczącej FA-50GF, zakładając własny udział w charakterze podwykonawcy.
- Przygotowania obejmowały także szkolenia z obsługi systemu logistycznego LIS oraz rozmowy z KAI służące wypracowaniu zasad współpracy przy realizacji usług.
Obecnie trwają szczegółowe rozmowy dotyczące współpracy.
źr. Defence24