Z Allanem Starskim rozmawiała Bogumiła Wresiło/fot. Bogumiła Wresiło
Bydgoszcz

Allan Starski z bydgoską nagrodą Old Film Festival. „Praca scenografów wzbogaca film"

Z Allanem Starskim rozmawiała Bogumiła Wresiło/fot. Bogumiła Wresiło

Światowej sławy scenograf, laureat Oscara za scenografię do „Listy Schindlera", twórca scenografii do filmów Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland czy Krzysztofa Kieślowskiego - Allan Starski gości w Bydgoszczy. Wieczorem odbierze Złoty Kadr - Filmową Nagrodę Bydgoszczy podczas Old Film Festival.

Od Oscara do stand-upu. Allan Starski i Andrzej Grabowski gwiazdami Old Film Festival w Bydgoszczy
Od Oscara do stand-upu. Allan Starski i Andrzej Grabowski gwiazdami Old Film Festival w Bydgoszczy
Andrzej Grabowski, nieme kino i niezwykła harfistka. Old Film Festival już jesienią
Zdobywca Oscara Allan Starski gościem specjalnym Old Film Festival w Bydgoszczy

Czy nagroda przyznana w Bydgoszczy podczas Old Film Festival znajdzie swoje miejsce obok ulubionego przez Allana Starskiego Cezara i obok Oscara? O to m.in. pytała Bogumiła Wresiło.

- Na pewno koło Cezara, bo Oscar cieszy się jakby osobnym przywilejem i nie stoi u mnie w domu, nie jest w tym zbiorze nagród, które dostaję, ale cieszę się, że przyznano mi tę bydgoską nagrodę. Jest to tym bardziej miłe, że właśnie być może dzięki temu, a właściwie przekonany jestem, że dzięki temu, że dostałem Oscara za scenografię, to dziennikarze i w ogóle widzowie zaczęli dostrzegać, co my robimy w filmie. Także to, że nasza praca jako scenografów wzbogaca film, pozwala widzowi odkryć epokę i charakter bohaterów, bo pokazuje ich w danym miejscu i czasie. To jest fajne, że te zawody filmowe, poza oczywiście aktorami, znanym reżyserem, stają się bardziej dostępne i zrozumiałe - mówił Bogumile Wresiło Allan Starski.

Cała rozmowa, którą prowadziła Bogumiła Wresiło jest poniżej:


  • Allan Starski odbierze nagrodę we wtorek (3 listopada), o godz. 19.00 w Campusie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
  • W programie wieczoru także: spotkanie z laureatem, które poprowadzi Jerzy Armata oraz koncert Anny Federowicz i Łukasza Lenarta „Starscy Panowie Dwaj" - z piosenkami Ludwika Starskiego - prywatnie ojca Laureata.
  • Old Film Festival potrwa w Bydgoszczy do 8 listopada w Bydgoszczy.
  • Szczegóły na oldfilmfestival.pl

Z Allanem Starskim rozmawiała Bogumiła Wresiło
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Allan StarskimscenografOscarOld Film FestivalBydgoszcznagrodakultura
Z Allanem Starskim rozmawiała Bogumiła Wresiło/fot. Bogumiła Wresiło Z Allanem Starskim rozmawiała Bogumiła Wresiło/fot. Bogumiła Wresiło
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Miłość i tęsknota. W Polskim Radiu PiK aktorzy czytają listy Gajki i Jacka Kuroniów

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Allan Starski z bydgoską nagrodą Old Film Festival. „Praca scenografów wzbogaca film"

Światowej sławy scenograf, laureat Oscara za scenografię do „Listy Schindlera", twórca scenografii do filmów Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland czy Krzysztofa…

Bogumiła Wresiło KB
2026-11-03, 16:52
Kultura

Miłość i tęsknota. W Polskim Radiu PiK aktorzy czytają listy Gajki i Jacka Kuroniów

Wcześniej w filmie, teraz w radiu. Historia Jacka i Gajki Kuroniów ma kolejną odsłonę - w formie audiobooka z zapisem ich listów. Czytają je Magdalena Popławska…

JW
2026-11-02, 09:49
Toruń

Rekord podczas kwesty na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Pierwsza taka kwota od 2003 roku

Pieniądze zebrane podczas toruńskiej kwesty już zostały przeliczone. Do puszek wpadło aż 24 503,46 złotych. W akcji wzięło udział 78 wolontariuszy.

Redakcja KB
2026-11-01, 19:42
Toruń

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem coraz większy

Skansen wzbogacił się o nową zagrodę oraz okazały dom podcieniowy. Obiekty znacznie poszerzą w przyszłości ofertę muzealną i edukacyjną skansenu.

Iwona Muszytowska-Rzeszotek TB
2026-11-01, 11:00
Bydgoszcz

Od Oscara do stand-upu. Allan Starski i Andrzej Grabowski gwiazdami Old Film Festival w Bydgoszczy

We wtorek (3 listopada) w Bydgoszczy rozpoczyna się 6. edycja Old Film Festival. Nagrody już przyznane: laureat Oskara za scenografię do „Listy Schindlera''…

Bogumiła Wresiło KB
2026-10-31, 23:05
Bydgoszcz

Weronika Makowskx zdobywczynią Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy AURORA

Laureatka Weronika Makowskx wygrała sztuką „Truchło noworodka” i otrzymała nagrodę główną w wysokości 50 000 złotych.

Ewa Dąbska-Wieczorkowska JW
2026-10-30, 20:26
Bydgoszcz

Siedem koncertów w sześciu lokalizacjach Bydgoszczy. Przed nami Festiwal Muzyka w Willi Blumwego

Siedem koncertów w sześciu lokalizacjach. W piątek rozpoczął się 9. Festiwal Muzyka w Willi Blumwego. Chociaż legendarna willa Blumwego to zabytkowy budynek…

Magda Jasińska JW
2026-10-30, 18:20
Bydgoszcz

Muzyczne Zaduszki w dwóch bydgoskich kościołach. Będzie jazzowo i barokowo

Bydgoski Festiwal Dźwięku 2026 to kontynuacja Letnich Koncertów w Katedrze Bydgoskiej, organizowane przez Stowarzyszenie im. Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo”…

Redakcja KB
2026-10-30, 17:30
Kultura

Teraz tworzy teksty w redakcji, do której wchodzi się po drabinach. Książka o Aleksandrze Lewińskiej

Jaka była bydgoska dziennikarka Aleksandra Lewińska? Przypominamy poświęconą jej książkę pt. „Nie rozumiem”, która ukazała się nakładem wydawnictwa…

Magdalena Gill
2026-10-30, 12:13
Bydgoszcz

Dyskusja o projekcie Muzeum Historii Bydgoszczy. Mamy też newsy z innych muzeów [zdjęcia]

Mieszkańcy, a także miejscy działacze podzielili się pomysłami i oczekiwaniami dotyczącymi projektu Muzeum Historii Bydgoszczy, które ma funkcjonować w…

Agata Raczek Jarosław Wieprzycki BN
2026-10-30, 08:03
Bydgoszcz

Wybierz się na koncert „Wolna Polska”. Zespół Ziemia Bydgoska na Święto Niepodległości

Koncert z okazji Święta Niepodległości zatytułowany „Wolna Polska" odbędzie się w niedzielę (8 listopada) w bydgoskiej Moderator Arenie. Wystąpi ponad…

MG
2026-10-29, 12:00
Bydgoszcz

Siedem koncertów w sześciu miejscach. Przed nami festiwal „Muzyka w willi Blumwego”

Występy kameralne, recitale, muzyka klasyczna, nowa i jazzowa. Tak zapowiada się 9. Festiwal „Muzyka w willi Blumwego”.

Magda Jasińska DW
2026-10-28, 23:00
więcej wiadomości
0:00 0:00