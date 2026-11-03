Allan Starski z bydgoską nagrodą Old Film Festival. „Praca scenografów wzbogaca film"

Światowej sławy scenograf, laureat Oscara za scenografię do „Listy Schindlera", twórca scenografii do filmów Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland czy Krzysztofa Kieślowskiego - Allan Starski gości w Bydgoszczy. Wieczorem odbierze Złoty Kadr - Filmową Nagrodę Bydgoszczy podczas Old Film Festival.

Czy nagroda przyznana w Bydgoszczy podczas Old Film Festival znajdzie swoje miejsce obok ulubionego przez Allana Starskiego Cezara i obok Oscara? O to m.in. pytała Bogumiła Wresiło.



- Na pewno koło Cezara, bo Oscar cieszy się jakby osobnym przywilejem i nie stoi u mnie w domu, nie jest w tym zbiorze nagród, które dostaję, ale cieszę się, że przyznano mi tę bydgoską nagrodę. Jest to tym bardziej miłe, że właśnie być może dzięki temu, a właściwie przekonany jestem, że dzięki temu, że dostałem Oscara za scenografię, to dziennikarze i w ogóle widzowie zaczęli dostrzegać, co my robimy w filmie. Także to, że nasza praca jako scenografów wzbogaca film, pozwala widzowi odkryć epokę i charakter bohaterów, bo pokazuje ich w danym miejscu i czasie. To jest fajne, że te zawody filmowe, poza oczywiście aktorami, znanym reżyserem, stają się bardziej dostępne i zrozumiałe - mówił Bogumile Wresiło Allan Starski.



Cała rozmowa, którą prowadziła Bogumiła Wresiło jest poniżej:



