Podczas rozprawy 25-latek przyznał się do winy i przeprosił osoby obecne na sali sądowej za to, co się stało/fot. Michał Zaręba
Toruń

Sprawca śmiertelnego wypadku w Toruniu przyznał się do winy i przeprosił. Wyrok w listopadzie

Podczas rozprawy 25-latek przyznał się do winy i przeprosił osoby obecne na sali sądowej za to, co się stało/fot. Michał Zaręba

Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło nad ranem 12 lipca na ulicy Poznańskiej w Toruniu. 25-letni kierowca samochodu osobowego uderzył w przydrożne drzewo. Zginęło dwóch pasażerów w wieku 23 i 40 lat. Trzeci mężczyzna został ranny.

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Badania wykazały, że kierowca był pod wpływem narkotyków. Podczas prokuratorskiego śledztwa mężczyzna wyjaśniał, że w trakcie imprezy nie spożywał alkoholu ani nie zażywał środków odurzających. Nie potrafił jednak wyjaśnić, skąd w jego organizmie wzięła się marihuana. Przyznał natomiast, że był zmęczony i przysnął za kierownicą.

Podczas rozprawy 25-latek przyznał się do winy i przeprosił osoby obecne na sali sądowej za to, co się stało.

Na świadka został powołany brat jednego z dwóch zmarłych mężczyzn.

- Bartek był przyjacielem mojego brata - zaznawał. - Jedyne co wiedziałem, to to, co brat mówił, że z Bartkiem będzie na plaży w Chmielnikach. Zadzwonił do mnie kolega i powiedział, żebym zadzwonił do szpitala w Toruniu, bo mój brat miał wypadek. O jego śmierci dowiedziałem się na komisariacie Policji w Rypinie. Ja Bartka nie będę sądził. No było, zdarzyło się, czasu nie cofniemy.

Przed sądem zeznawał również mężczyzna, który w chwili zdarzenia podróżował samochodem jako pasażer. Siedział obok kierowcy.

- Nie pamiętam dokładnej godziny, byłem po dużej ilości alkoholu spożytego na tej imprezie. Nie siedzieliśmy na imprezie cały czas w tym gronie, w którym pojechaliśmy. Mieliśmy tam różnych swoich znajomych. Spotkaliśmy się na parkingu na koniec imprezy, właśnie po tej godzinie 4:00 rano. Wsiadłem do samochodu, zapiąłem pasy i zasnąłem. Nie żywię wobec Bartka żadnych złych intencji, nie mam żalu, wybaczam mu wszystko. Ocenę zostawiam w rękach sądu.

  • Wyrok ma zapaść jeszcze w listopadzie.

Prokuratura wnioskowała o cztery lata pozbawienia wolności i sześcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki sam wymiar zakazu zaproponowała obrona, która jednocześnie wnioskowała o półtora roku więzienia. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: wypadekśmierćToruńkujawsko-pomorskiesądwyrok
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