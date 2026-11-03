Bezpieczeństwo i komfort w tramwaju. O tym rozmawiają eksperci w Bydgoszczy

300 ekspertów z całej Polski przyjechało do Bydgoszczy, by rozmawiać o przyszłości tramwajów. Trwa dwudniowa konferencja „Tramwaje - Nowoczesne Technologie”.

Jednym z kluczowych elementów jest monitorowanie cyberbezpieczeństwa - mówi Andrzej Bartosiewicz z firmy Public Transport Service.



- Pojazd jest tak samo traktowany jak system bankowy. Monitorujemy wszystkie dane cyfrowe, które przepływają w pojeździe i je analizujemy z punktu widzenia zagrożeń. To jest tak naprawdę jeżdżąca serwerownia. Teraz chodzi o to, żeby potencjalny haker nie włamał się do takiego pojazdu, bo w najlepszym przypadku może na przykład, nie wiem, zmienić informacje na wyświetlaczu, a w najgorszym dotknąć systemu sterowania i zahamować pojazd albo nim przyspieszyć - dodaje.



Co zrobić by tramwaje były komfortowym środkiem transportu? O swoich doświadczeniach mówi Michał Bieda członek zarządu Tramwajów Śląskich.



- Przede wszystkim staramy integrować się z innymi środkami transportu w konurbacji górnośląskiej. Chcemy też, żeby na kluczowych liniach takt tramwaju był na tyle częsty i wygodny, żeby ludzie nie musieli chociażby korzystać z rozkładu, bo będą wiedzieli, że za kilka minut na pewno przyjedzie tramwaj, który zawiezie ich do miejsca docelowego - podkreśla.



W środę ekspertów czeka wizyta studyjna w bydgoskich zakładach PESA.