W Bydgoszczy eksperci dyskutują nowoczesnych rozwiązaniach w tramwajach. /fot. Damian Klich
Bydgoszcz

Bezpieczeństwo i komfort w tramwaju. O tym rozmawiają eksperci w Bydgoszczy

W Bydgoszczy eksperci dyskutują nowoczesnych rozwiązaniach w tramwajach. /fot. Damian Klich

300 ekspertów z całej Polski przyjechało do Bydgoszczy, by rozmawiać o przyszłości tramwajów. Trwa dwudniowa konferencja „Tramwaje - Nowoczesne Technologie”.

Podróż z historią. Bydgoskie tramwaje promują zasłużonych mieszkańców. Lista jest długa
Podróż z historią. Bydgoskie tramwaje promują zasłużonych mieszkańców. Lista jest długa
Wandale zniszczyli przystanki tramwajowe w Bydgoszczy. Drogowcy liczą straty [zdjęcia]
Do grudziądzkiej zajezdni uroczyście wjechał tramwaj numer 100. Tak wygląda nowy nabytek [zdjęcia]

Jednym z kluczowych elementów jest monitorowanie cyberbezpieczeństwa - mówi Andrzej Bartosiewicz z firmy Public Transport Service.

- Pojazd jest tak samo traktowany jak system bankowy. Monitorujemy wszystkie dane cyfrowe, które przepływają w pojeździe i je analizujemy z punktu widzenia zagrożeń. To jest tak naprawdę jeżdżąca serwerownia. Teraz chodzi o to, żeby potencjalny haker nie włamał się do takiego pojazdu, bo w najlepszym przypadku może na przykład, nie wiem, zmienić informacje na wyświetlaczu, a w najgorszym dotknąć systemu sterowania i zahamować pojazd albo nim przyspieszyć - dodaje.

Co zrobić by tramwaje były komfortowym środkiem transportu? O swoich doświadczeniach mówi Michał Bieda członek zarządu Tramwajów Śląskich.

- Przede wszystkim staramy integrować się z innymi środkami transportu w konurbacji górnośląskiej. Chcemy też, żeby na kluczowych liniach takt tramwaju był na tyle częsty i wygodny, żeby ludzie nie musieli chociażby korzystać z rozkładu, bo będą wiedzieli, że za kilka minut na pewno przyjedzie tramwaj, który zawiezie ich do miejsca docelowego - podkreśla.

W środę ekspertów czeka wizyta studyjna w bydgoskich zakładach PESA.

Mówi Andrzej Bartosiewicz Mówi Michał Bieda Relacja Damiana Klicha
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: tramwajbezpieczeństwokomfortkonferencjabydgoszczeksperci
W Bydgoszczy eksperci dyskutują nowoczesnych rozwiązaniach w tramwajach. /fot. Damian Klich W Bydgoszczy eksperci dyskutują nowoczesnych rozwiązaniach w tramwajach. /fot. Damian Klich
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Gorąco wokół lecznic w regionie. Posłanka PiS pyta marszałka o fuzję i długi szpitali

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Bezpieczeństwo i komfort w tramwaju. O tym rozmawiają eksperci w Bydgoszczy

300 ekspertów z całej Polski przyjechało do Bydgoszczy, by rozmawiać o przyszłości tramwajów. Trwa dwudniowa konferencja „Tramwaje - Nowoczesne Techn…

Damian Klich JW
2026-11-03, 16:20
Toruń

Gorąco wokół lecznic w regionie. Posłanka PiS pyta marszałka o fuzję i długi szpitali

Posłanka Joanna Borowiak, szefowa Rady Regionalnej PiS, złożyła w Urzędzie Marszałkowskim list otwarty w sprawie planowanej fuzji szpitali w Bydgoszczy…

Mariusz Luda JW
2026-11-03, 15:20
Bydgoszcz

Przy ul. Jagiellońskiej piesza... uderzyła w tramwaj, przy Fordońskiej duża kraksa [aktualizacja]

Do zdarzenia z udziałem pieszej doszło przy ul. Jagiellońskiej, nieopodal dworca PKS. Z kolei kolizja kilku aut to już ulica Fordońska. Oba zdarzenia są…

Monika Siwak KB
2026-11-03, 14:34
Włocławek

Poważna awaria wodociągowa we Włocławku. Pękła rura pod ulicą Chmielną

Domy przy ulicach w okolicy skrzyżowania Stodólnej z Ogniową nie mają wody. Poza tym, w miejscu awarii utworzyło się sporo rozlewisk.

Marek Ledwosiński KB
2026-11-03, 14:25
Świecie nad Wisłą

„Gluty asfaltowe” na drogach pod Świeciem. Kierowcy skarżą się na nierówności

Resztki masy bitumicznej - „tak zwanych glutów asfaltowych” zostały na drodze wojewódzkiej numer 272 i jednej z dróg powiatowych niedaleko Świecia. Zabrudzenia…

Marcin Doliński JW
2026-11-03, 14:20
Mogilno

Potrącił psa na pasach w Mogilnie i odjechał. Policjanci namierzyli sprawcę [wideo]

79-latek potrącił czworonoga na przejściu dla pieszych na ul. 900-lecia w Mogilnie. Nie zatrzymał się podczas przepuszczania pieszego przez innego kierowcę…

Marcin Glapiak JW
2026-11-03, 13:26
Bydgoszcz

Zaciągnął kredyty na pół miliona złotych. 20-latek wpłacał pieniądze do bitomatów, m.in. w Bydgoszczy

Z ogromnymi stratami liczy się 20-latek z Trzcianki, który pod namową oszustów podających się za bankowców zaciągnął kilka kredytów na łącznie pół…

JW
2026-11-03, 12:20
REGION

Krok do przodu ws. budowy drogi S10 z Bydgoszczy do Wyrzyska. KIO oddaliła odwołania

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania jednej z firm w sprawie rozstrzygniętego przetargu na budowę drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Wyrzyska. Zdaniem…

JW
2026-11-03, 12:00
REGION

Nietypowa akcja strażaków i animal patrolu. Pod Łysomicami borsuk utknął w studni [zdjęcia]

W poniedziałkowy poranek strażacy z OSP Lulkowo oraz członkowie animal patrolu zostali wezwani do pomocy borsukowi, którego znaleziono w starej studni. Borsuk…

JW
2026-11-03, 11:00
REGION

Sezon grzewczy z pożarami w tle. „Człowiek zaniedbuje obowiązkowe przeglądy” [Rozmowa Dnia]

Pięć osób zginęło w pożarach w kujawsko-pomorskim w ciągu miesiąca. Od początku sezonu grzewczego strażacy gasili ogień w ponad 100 budynkach mieszkalnych…

Agnieszka Marszał JW
2026-11-03, 09:00
Mogilno

Ciężarówka przewożąca chemikalia przewróciła się w Strzelnie [aktualizacja]

Ciężarówka, która przewoziła substancje chemiczne, przewróciła na rondzie w centrum Strzelna (skrzyżowanie DK15 i DK25). Do wycieku substancji nie doszło…

JW Marcin Glapiak
2026-11-03, 07:32
Bydgoszcz

Rozpoczyna się Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy po raz 14. wybiorą projekty

Bydgoszczanie zgłosili 500 pomysłów. 273 projekty wybrano do głosowania. Od poniedziałku, od godziny 12.00 można wybierać co powinno powstać i odbyć się…

Monika Siwak JW
2026-11-03, 06:50
więcej wiadomości
0:00 0:00