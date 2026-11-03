Potrącił psa na pasach w Mogilnie i odjechał. Policjanci namierzyli sprawcę [wideo]

79-latek potrącił czworonoga na przejściu dla pieszych na ul. 900-lecia w Mogilnie. Nie zatrzymał się podczas przepuszczania pieszego przez innego kierowcę. Sprawcy zatrzymano prawo jazdy.

Do groźnego zdarzenia doszło w ostatni tydzień października. Na ul. 900-lecia w Mogilnie mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych, prowadząc psa na smyczy. Jeden z kierujących zatrzymał się, by ustąpić mu pierwszeństwa.



Tego samego nie zrobił jednak kierowca opla, jadący lewym pasem ruchu. Przez co potrącił psa. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając nawet pomocy zwierzęciu. Na szczęście czworonóg przeżył.



- Dzięki analizie nagrań z monitoringu mogileńscy policjanci ustalili sprawcę – 79-letniego mieszkańca Mogilna. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.



Policjanci apelują o ostrożność. Przejścia dla pieszych wymagają szczególnej uwagi. Zwłaszcza, że piesi od kilku lat mają pierwszeństwo na pasach.