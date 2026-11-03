„Gluty asfaltowe” na drogach pod Świeciem. Kierowcy skarżą się na nierówności

Resztki masy bitumicznej - „tak zwanych glutów asfaltowych” zostały na drodze wojewódzkiej numer 272 i jednej z dróg powiatowych niedaleko Świecia. Zabrudzenia powstały podczas remontu innego z odcinków drogi wojewódzkiej i zostały naniesione sprzętem drogowym przez wykonawcę. Interwencję zgłosili Polskiemu Radiu PiK kierowcy.

Na drodze wojewódzkiej i powiatowej widoczne są pozostałości zaschniętej twardej masy bitumicznej. Jadąc po nierównościach samochód zachowuje się jakby jechał po małych kamieniach. Kierowcy nie są zadowoleni.



Parę razy już tam przejeżdżałem. Niby już to wyrównali. Więcej nie pojadę, bo to taka tarka zrobiła się tam - słyszymy od kierowców.



Do zarzutów odniósł się Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.



- Zwróciliśmy uwagę wykonawcy remontu drogi wojewódzkiej nr 272 na pozostawione na niej zanieczyszczenia. Będziemy weryfikować stan oczyszczenia tej nawierzchni na etapie odbiorów. O tym został poinformowany wykonawca. Z obserwacji, które wykonał inspektor na budowie tej drogi wynika, że część naniesionego materiału została już usunięta - przekazuje Michał Sitarek, rzecznik prasowy ZDW.