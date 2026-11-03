Więcej służb na granicy z Obwodem Królewieckim. Premier: Sojusznicy informowali o zagrożeniu

W Komendzie Głównej Policji powstał sztab operacji specjalnej, która jest prowadzona w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. W pracach sztabu bierze udział także Straż Graniczna.

Jak mówił premier podczas konferencji przed posiedzeniem rządu, od dłuższego czasu służby państw sojuszniczych informowały, że jesienią w Polsce „może dojść do aktów dywersji albo poważniejszych prowokacji na granicy z Federacją Rosyjską lub do aktów sabotażu przygotowanych przez wrogie służby”.



- Te informacje miały także potwierdzenie w ostrzeżeniach, jakie otrzymałem od głównodowodzącego wojsk NATO i sił zbrojnych amerykańskich w Europie generała Grynkewicha w czasie jego pobytu w Polsce - powiedział Tusk.



Dodał, że generał mówił o potencjalnych zdarzeniach w pierwszej połowie listopada.



Skutkowało to decyzją o skierowaniu sił policyjnych i wzmocnieniu Straży Granicznej.