List otwarty ws. połączenia trzech w szpitali w regionie złożyła Joanna Borowiak (PiS). /fot. Mariusz Luda
Toruń

Gorąco wokół lecznic w regionie. Posłanka PiS pyta marszałka o fuzję i długi szpitali

List otwarty ws. połączenia trzech w szpitali w regionie złożyła Joanna Borowiak (PiS). /fot. Mariusz Luda

Posłanka Joanna Borowiak, szefowa Rady Regionalnej PiS, złożyła w Urzędzie Marszałkowskim list otwarty w sprawie planowanej fuzji szpitali w Bydgoszczy, Grudziądzu i Inowrocławiu.

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Parlamentarzystka domaga się od marszałka jasnych odpowiedzi na pytania o zadłużenie placówek, sposobu ich finansowania, przewidywane wyniki finansowe, ewentualne redukcje zatrudnienia oraz realne korzyści z konsolidacji placówek.

- Zgłaszamy w tym liście swoje wątpliwości i oczekujemy od pana marszałka konkretnych, jasnych odpowiedzi. Kiedy i w jakiej formule odbędą się konsultacje z pracownikami, związkami zawodowymi, samorządami i przedstawicielami pacjentów? Czy pełne analizy i proponowane zabezpieczenia zostaną upublicznione przed podjęciem decyzji wdrożeniowych? Przyjęcie uchwały przez radnych, kiedy macie większość w sejmiku, nie zastąpi analizy skutków prawnych. Wzywamy do przedstawienia konkretnych analiz dokumentów, które uzasadniają takowy pomysł, jaki pan marszałek przedstawił - mówi Joanna Borowiak.

Planowana fuzja szpitali w Bydgoszczy, Grudziądzu i Inowrocławiu budzi silny opór z powodu gigantycznego zadłużenia placówki w Grudziądzu (ponad 500 mln zł). Przeciwnicy konsolidacji, w tym lokalne samorządy, radni i związki zawodowe, nie chcą obciążać tym długiem stabilnych finansowo lecznic w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Mówi Joanna Borowiak
Gdzie: Toruń
TAGI: szpitalpołączenieszpital grudziądzkujawsko-pomorskie centrum pulmonologiiszpital inowrocławszpital bydgoszczjoanna borowiakpislist otwartyurząd marszałkowski
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