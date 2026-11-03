KIO odrzuciła odwołania ws. przetargu na budowę S10 Bydgoszcz - Wyrzysk /fot. GDDKiA
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Krok do przodu ws. budowy drogi S10 z Bydgoszczy do Wyrzyska. KIO oddaliła odwołania

KIO odrzuciła odwołania ws. przetargu na budowę S10 Bydgoszcz - Wyrzysk /fot. GDDKiA

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania jednej z firm w sprawie rozstrzygniętego przetargu na budowę drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Wyrzyska. Zdaniem izby, dokonany przez drogowców wybór wykonawców był odpowiedni.

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Odwołania oddalone

30 października w KIO odbyło się posiedzenie ws. odwołania, które wpłynęło pod koniec września. Izba oddaliła odwołanie od przetargu na budowę drogi S10 na odcinku Wyrzysk - Nakło nad Notecią. Wcześniej odrzucono też odwołanie dotyczące odcinka Bydgoszcz - Nakło.

W obu przypadkach uznano, że wybór wykonawców był prawidłowy. Takie rozstrzygnięcie jeszcze nie oznacza wbicia pierwszej łopaty.

- Czekamy jeszcze na pisemny wyrok. Należy pamiętać, że od momentu jego doręczenia wykonawcy w ciągu 10 dni mogą odwołać się jeszcze do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli żadne odwołanie nie wpłynie, wówczas rozpoczniemy działania. Ponadto należy pamiętać, że wykonawcy muszą wnieść rękojmie (zabezpieczenie wywiązania się z zadania - red.). Wtedy możemy podpisać z nimi umowę - informuje Julian Drob, rzecznik prasowy oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

Będzie to umowa w formule „projektuj i buduj”. Co oznacza, że wykonawcy biorą całą odpowiedzialność za projekt i wykonanie robót budowlanych. Do jej podpisania prawdopodobnie dojdzie na przełomie 2026 i 2027 roku. Po jej podpisaniu będzie złożony wniosek o uzyskanie ZRID (Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej).

Umowa na dwa odcinki

Najkorzystniejszą ofertę na 20-kilometrowy odcinek Wyrzysk - Nakło nad Notecią złożyło konsorcjum firm Aldesa. Jej wartość wynosi ponad 610 milionów złotych. Z kolei dla odcinka Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód wybrano ofertę firmy PORR o wartości blisko 613 mln zł.

- W przetargu wpłynęło dziewięć ofert na pierwszy odcinek i 11 na drugi. Oceniliśmy je według trzech kryteriów. Pierwszym była cena (60 proc.), drugim przedłużenie gwarancji na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilającej konstrukcje wsporcze (20 proc.). Trzecie kryterium dotyczyło przedłużenia gwarancji na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem (20 proc.) - informowali we wrześniu drogowcy.

Pierwszy odcinek rozpocznie się od obwodnicy Wyrzyska (obecnie jednojezdniowa S10) i zakończy się za węzłem Nakło nad Notecią. Nowa trasa będzie biec na północ, równolegle do obecnej DK10, która stanie się drogą wojewódzką.

Drugi odcinek zacznie się w Nakle, a zakończy na węźle Bydgoszcz Zachód. Także będzie biec równolegle do obecnej DK10, z którą „spotka się” w Kruszynie. Więcej o inwestycji pisaliśmy TUTAJ.

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