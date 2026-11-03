Jak przygotować firmę na wzrost zamówień w e-commerce przed sezonem świątecznym? [reklama]

Październik to dla wielu sprzedawców internetowych kluczowy moment przygotowań do najbardziej intensywnego okresu sprzedażowego w roku. Skuteczne przygotowanie sklepu na święta nie powinno ograniczać się wyłącznie do kampanii reklamowych i zwiększenia zatowarowania. Równie ważne są logistyka e-commerce, organizacja magazynu, dostępność materiałów do pakowania oraz sprawność całego procesu realizacji zamówień. Im wcześniej firma przygotuje zaplecze operacyjne, tym łatwiej będzie jej obsłużyć większą liczbę przesyłek w okresie Black Friday, Cyber Monday i przedświątecznych zakupów.

Okres przedświąteczny w e-commerce zaczyna się coraz wcześniej

Sezon zakupowy nie rozpoczyna się już dopiero pod koniec listopada. Klienci wcześniej porównują oferty, szukają promocji i planują zakupy.

Potwierdzają to dane z raportu 2024 Deloitte Holiday Retail Survey. W badaniu przeprowadzonym wśród konsumentów w USA 75% respondentów deklarowało, że planuje skorzystać z wydarzeń promocyjnych przypadających na październik i listopad. Rok wcześniej było to 61%.

Dla sprzedawców internetowych jest to ważny sygnał, aby nie odkładać przygotowań operacyjnych do Black Friday. Październik warto wykorzystać na sprawdzenie stanów magazynowych, dostępności opakowań, przebiegu kompletacji, współpracy z przewoźnikami i organizacji pracy zespołu.

Wzrost zamówień w sezonie świątecznym – jak się przygotować?

Skalę sezonowej koncentracji sprzedaży dobrze pokazują dane Adobe Digital Insights dotyczące amerykańskiego e-commerce. W okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2024 roku sprzedaż internetowa w USA osiągnęła rekordowe 241,4 mld dolarów, co oznaczało wzrost o 8,7% rok do roku. Sam Cyber Week wygenerował 41,1 mld dolarów sprzedaży online.

Dane dotyczą rynku amerykańskiego, ale pokazują istotne z punktu widzenia sprzedawców zjawisko: duża liczba transakcji może zostać skumulowana w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego sklep internetowy powinien przygotowywać swoje procesy nie tylko na stopniowy wzrost zamówień, ale również na okresy szczególnie dużego obciążenia.

Zacznij od danych z własnego sklepu

Najlepszym punktem odniesienia dla konkretnego e-commerce pozostają jego własne wyniki. Warto sprawdzić, w których dniach poprzedniego sezonu pojawiało się najwięcej zamówień, jakie produkty sprzedawały się najczęściej, które opakowania były wykorzystywane najintensywniej i na jakich etapach realizacji pojawiały się opóźnienia.

Taka analiza pozwala lepiej przygotować magazyn, zespół i zapasy, zamiast podejmować decyzje wyłącznie na podstawie ogólnych trendów rynkowych.

Przygotowanie infrastruktury logistycznej przed sezonem

Logistyka magazynowa przed okresem zwiększonej sprzedaży wymaga spojrzenia na cały proces realizacji zamówienia – od momentu pojawienia się go w systemie, przez pobranie produktów i kompletację, aż po pakowanie i przekazanie przesyłki przewoźnikowi.

Szczególnej uwagi wymagają produkty kupowane najczęściej. Ich rozmieszczenie powinno ułatwiać pracownikom szybkie kompletowanie zamówień i ograniczać niepotrzebne przemieszczanie się po magazynie.

Równie ważna jest kontrola materiałów eksploatacyjnych. Kartony do wysyłki, taśmy klejące, etykiety, wypełniaczeczy inne materiały zabezpieczające powinny być dostępne wtedy, kiedy gwałtownie rośnie liczba realizowanych przesyłek. Brak jednego z podstawowych elementów może spowolnić cały proces, nawet jeśli firma dysponuje odpowiednim zapasem produktów.

Jak zoptymalizować pakowanie zamówień i wysyłkę?

Pakowanie zamówień to jeden z procesów, który szczególnie warto przeanalizować przed rozpoczęciem sezonu. Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie, ile czasu zajmuje przygotowanie różnych rodzajów przesyłek i które czynności najczęściej spowalniają pracę.

Problemem może być nieergonomiczne rozmieszczenie materiałów, konieczność każdorazowego szukania odpowiedniego pudełka, niewłaściwe przygotowanie stanowiska czy brak jasno określonego sposobu pakowania najczęściej wysyłanych produktów.

Standaryzacja ułatwia pracę magazynu

Powtarzalne zamówienia można wcześniej przypisać do konkretnych rodzajów opakowań. Dzięki temu pracownik nie musi za każdym razem od początku wybierać sposobu zapakowania produktu.

Standaryzacja ułatwia także rozmieszczenie materiałów na stanowiskach, wdrażanie dodatkowych pracowników i utrzymanie powtarzalnego procesu w najbardziej intensywnych dniach.

Opakowania wysyłkowe jako część sprawnej logistyki

Opakowanie nie jest wyłącznie ostatnim etapem przed wysyłką. To element całego procesu logistycznego. Dobrze dobrane opakowania wysyłkowe powinny zabezpieczać produkty podczas transportu, a jednocześnie umożliwiać sprawne przygotowanie przesyłki.

Przed sezonem warto sprawdzić, które formaty są wykorzystywane najczęściej i odpowiednio wcześniej zabezpieczyć ich dostępność. Pozwala to ograniczyć sytuacje, w których pracownicy muszą szukać zastępczego opakowania lub dopasowywać do zamówienia karton, który nie jest do niego przeznaczony.

Materiały do wysyłki można zamówić wcześniej u wyspecjalizowanego dostawcy, takiego jak Kartony24. Firmy wysyłające produkty o różnych wymiarach powinny zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni dobórkartonów wysyłkowych do rodzaju i gabarytów przesyłanych produktów.

Dobrze zaplanowany zapas opakowań pomaga uporządkować pracę magazynu i ograniczyć ryzyko przestojów w momencie zwiększonej liczby wysyłek.

System zarządzania magazynem pomaga uporządkować procesy

Wraz ze wzrostem skali sprzedaży coraz większego znaczenia nabiera kontrola przepływu produktów i zamówień. System WMS lub odpowiednio skonfigurowany system ERP może wspierać zarządzanie lokalizacjami magazynowymi, kontrolę stanów, kompletację oraz przepływ informacji pomiędzy sklepem a magazynem.

Mniejszy e-commerce nie zawsze potrzebuje od razu rozbudowanego rozwiązania. Pierwszym krokiem może być uporządkowanie oznaczeń magazynowych, umieszczenie najczęściej kupowanych produktów w łatwo dostępnych miejscach, wykorzystanie skanowania kodów czy ujednolicenie zasad kompletowania i pakowania.

Ważne jest także regularne analizowanie własnych danych operacyjnych – czasu realizacji zamówień, błędów podczas kompletacji, opóźnień czy liczby przesyłek oczekujących na nadanie. To właśnie informacje pochodzące z własnego magazynu najlepiej pokazują, gdzie przed sezonem warto wprowadzić usprawnienia.

Przygotowanie sklepu na święta – zacznij przed szczytem sprzedaży

Dane Deloitte pokazują, że aktywność zakupowa związana z promocjami zaczyna się już w październiku i listopadzie, a wyniki Adobe za sezon 2024 potwierdzają, jak duża część sprzedaży internetowej może koncentrować się w krótkim okresie.

Dlatego przygotowanie firmy warto rozpocząć, zanim magazyn odczuje pierwsze poważne spiętrzenie zamówień. Należy sprawdzić stany produktów i materiałów do pakowania, organizację stanowisk, dostępność zespołu, przebieg kompletacji oraz współpracę z przewoźnikami.

Dobrze przygotowana logistyka e-commerce pozwala sprawniej obsługiwać wzrost zamówień, ograniczać ryzyko błędów i utrzymywać płynność wysyłek. W sezonie, w którym czas realizacji zamówienia ma dla klienta szczególne znaczenie, dobrze zorganizowane zaplecze operacyjne może stać się jednym z najważniejszych elementów sprawnej sprzedaży.