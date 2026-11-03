Kto może a kto nie wyrazić zgodę na przeszczep? /fot. Pixabay (zdj. ilustracyjne)
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Jak działa prawo transplantacyjne? Jedną decyzją możesz uratować czyjeś życie

Kto może a kto nie wyrazić zgodę na przeszczep? /fot. Pixabay (zdj. ilustracyjne)

Brak sprzeciwu za życia oznacza domniemaną zgodę na przeszczep narządów po naszej śmierci. To prawo transplantacyjne jakie obowiązuje w Polsce. Sprzeciwu nie może wyrazić rodzina zmarłego, choć zwyczajowo lekarze pytają o zgodę najbliższych lub przynajmniej o to jaka była decyzja potencjalnego dawcy.

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Nasz reporter wyrwał z codziennego zabiegania przechodniów i zapytał czy oddaliby swoje narządy po śmierci?

- Tak, zgodziłabym się. Mi już się nie przydadzą, a komuś mogą uratować życie. Dla mnie to by już nie miało znaczenia. Nawet mówiłam mojemu mężowi, że gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to jak najbardziej. Nie zgodziłabym się, ponieważ uważam, że nie jestem na tyle zdrowa, żeby oddawać innym. Musiałbym się liczyć oczywiście ze zdaniem tego członka rodziny, ale jeżeli za oczywiście w 100 procentach by to ode mnie zależało, to tak - usłyszał reporter Polskiego Radia PiK Damian Klich.

Lekarz pobierający narządy powinien zachować estetykę ciała zmarłego.

Sprzeciw można wyrazić w formie wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem lub oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.

Pamiętajmy jednak, że przeszczep może uratować komuś życie.

Relacja Damiana Klicha
TAGI: zabiegi transplantacjiprzeszczepzgoda na przeszczepprawo transplantacyjneoperacjapomoc
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