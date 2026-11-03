Gościem Rozmowy Dnia był mł. bryg. Karol Smarz. /fot. Izabela Langner
REGION

Sezon grzewczy z pożarami w tle. „Człowiek zaniedbuje obowiązkowe przeglądy” [Rozmowa Dnia]

Gościem Rozmowy Dnia był mł. bryg. Karol Smarz. /fot. Izabela Langner

Pięć osób zginęło w pożarach w kujawsko-pomorskim w ciągu miesiąca. Od początku sezonu grzewczego strażacy gasili ogień w ponad 100 budynkach mieszkalnych. Jak zadbać o bezpieczeństwo? Gościem „Rozmowy dnia” był oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy mł. bryg. Karol Smarz.

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Od 1 października do 2 listopada strażacy z regionu 109 razy wyjeżdżali do pożarów w budynkach mieszkalnych. Pięć osób straciło życie w tych pożarach. Czy najwięcej problemów sprawiają stare urządzenia i instalacje grzewcze, czy raczej niewłaściwe zachowanie samych mieszkańców?

- Tutaj wszyscy strażacy mówią jednym głosem, zawsze na pierwszym miejscu jest człowiek, bo to on widzi to urządzenie, które jest wadliwe i je dalej użytkuje. To człowiek zaniedbuje obowiązkowe przeglądy, to właśnie niestety my jako ludzie bardzo często nie robimy tych kilku rzeczy pod kątem takiego naszego potencjalnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w naszych domach. Należy zwrócić uwagę chociażby na urządzenia elektryczne - mówi mł. bryg. Karol Smarz, oficer prasowy KM PSP w Bydgoszczy.

Jak należy właściwie przygotować się na sezon grzewczy? Gość Rozmowy Dnia wskazuje na obowiązkowe przeglądy m.in. kominów czy wentylacji.

- Każdy użytkownik mieszkania, właściciel powinien taki przegląd raz w roku przeprowadzić. Ważne jest też czyszczenie przewodów kominowych, czyli czyszczenie sadzy. Jeżeli spalamy paliwem stałym, co trzy miesiące takie czyszczenie powinno się odbyć. Dla innych rodzajów spalania co pół roku. Patrząc na pragmatykę, tutaj już nie ma jednoznacznego przepisu, ale my jako straż pożarna bardzo mocno zalecamy, żeby tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego lub teraz jest idealny czas, żeby wezwać specjalistę - wskazuje.

Całej Rozmowy Dnia z mł. bryg. Karolem Smarzem można posłuchać poniżej. Z rzecznikiem strażaków rozmawialiśmy także o ciężarówce z chemikaliami, która przewróciła się w Strzelnie (szczegóły TUTAJ). Pozostałe wydania dostępne TUTAJ.

Rozmowa Dnia z mł. bryg. Karolem Smarzem (3.11.2026)
TAGI: rozmowa dniasezon grzewczypożardomogrzewaniepieckominsadzakujawsko-pomorskie
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