Siatkarze BKS-u Bydgoszcz nie zdołali wywalczyć choćby punktu/Archiwum/fot. Patryk Głowacki
SPORT

BKS skuteczny w Jaworznie. Trzecia ligowa wygrana i komplet punktów na wyjeździe

Siatkarze BKS-u Bydgoszcz nie zdołali wywalczyć choćby punktu/Archiwum/fot. Patryk Głowacki

Bydgoszczanie odnieśli trzecie zwycięstwo w tym sezonie TAURON 1. Ligi. W 8. kolejce BKS pokonał na wyjeździe MCKiS Jaworzno 3:1 i dopisał do tabeli komplet punktów.

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Goście dobrze weszli w spotkanie i w dwóch pierwszych setach zachowali więcej spokoju w końcówkach. BKS wygrał 25:23 i 25:22, budując przewagę przede wszystkim skuteczną grą w ataku.

Najwięcej problemów gospodarzom sprawiali Rafał Sobański i Adrian Kopij. Obaj zdobyli po 18 punktów, a Kopij został wybrany MVP spotkania.

MCKiS odpowiedział w trzeciej partii. Po wyrównanym początku gospodarze przejęli inicjatywę i wygrali 25:17, przedłużając mecz. BKS nie pozwolił jednak rywalom doprowadzić do tie-breaka. W czwartej odsłonie Bydgoszczanie ponownie lepiej rozegrali końcówkę i zwyciężyli 25:23.

MCKiS Jaworzno – BKS Bydgoszcz 1:3 (23:25, 22:25, 25:17, 23:25)

Dyscyplina: siatkówka
TAGI: BKS BydgoszczMCKiS JaworznoTAURON 1. Liga8. kolejkasiatkówkaBydgoszczRafał SobańskiAdrian KopijSerhij Kapelussiatkówka mężczyzn
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