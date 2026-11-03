NFZ czeka na raporty, by nie było już medyków, pracujących w kilku miejscach jednocześnie

Od listopada szpitale są zobowiązane do raportowania Narodowemu Funduszowi Zdrowia godzinowego czasu pracy personelu medycznego. Za uchylanie się od obowiązku będą kary.
- Dotąd NFZ otrzymywał godzinowe raporty z ambulatoriów, natomiast ze szpitali — tygodniowe.
- To powodowało, że zdarzały się przypadki pracy lekarzy w dwóch lecznicach w tym samym czasie.
- Impulsem do wprowadzenia zmiany były m.in. nagłaśniane przez media takie sytuacje.
Kto zbierze dane ze szpitali w Kujawsko-Pomorskiem?
Raporty ze szpitali w regionie powinny trafiać do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.
- Te zmiany mają zlikwidować nieprawidłowości - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. - Personel medyczny był wykazywany jako pracujący w tych samych terminach w różnych placówkach. Chodzi o to, by takie zjawiska wyeliminować - dodaje.
Szpitale będą przekazywać dane o dniach oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń przez osoby wykonujące zawody medyczne.
Przewidziane są kary dla szpitali
Za uchylanie się od obowiązku godzinowego raportowania czasu pracy szpitalom będą groziły kary — do wysokości 2 proc. kontraktu.
Jakub Gołąb, rzecznik NFZ, podkreśla, że nałożenie kary ma charakter dyscyplinujący i jest środkiem ostatecznym.
- Priorytetem NFZ we wstępnej fazie wdrożenia nowego standardu jest wsparcie świadczeniodawców w sprawnej integracji systemów informatycznych oraz zapewnienie pełnej przejrzystości harmonogramów w trosce o ciągłość opieki i bezpieczeństwo pacjentów — powiedział rzecznik.
Obowiązek godzinowego raportowania czasu pracy przez szpitale wprowadzono rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nowelizacja dokumentu została opublikowana w sierpniu.
Rozporządzenie to część pakietu zmian zapowiadanych w lipcu przez szefową resortu zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. To m.in. określenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy (240 zł brutto), jawność umów, ustalenie procentowego limitu, do jakiego mogą sięgać w budżecie szpitala wynagrodzenia i przyśpieszenie pełnego wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rozwiązania zapisane w formie ustaw (wynagrodzenia, limit czasu pracy, jawność umów) są na etapie procedowania przez Senat.