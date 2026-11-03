NFZ czeka na raporty, by nie było już medyków, pracujących w kilku miejscach jednocześnie

Od listopada szpitale są zobowiązane do raportowania Narodowemu Funduszowi Zdrowia godzinowego czasu pracy personelu medycznego. Za uchylanie się od obowiązku będą kary.

Dotąd NFZ otrzymywał godzinowe raporty z ambulatoriów, natomiast ze szpitali — tygodniowe.

To powodowało, że zdarzały się przypadki pracy lekarzy w dwóch lecznicach w tym samym czasie.

Impulsem do wprowadzenia zmiany były m.in. nagłaśniane przez media takie sytuacje.

Dane mają być raportowane

do 20 grudnia i będą to dane za listopad

Kto zbierze dane ze szpitali w Kujawsko-Pomorskiem?



Przewidziane są kary dla szpitali



określenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy

jawność umów

procentowego limitu

wdrożenia centralnej e-rejestracji

Od listopada szpitale są zobligowane do przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia godzinowych zestawień obecności medyków.wstecznie, do 20 dnia kolejnego miesiąca. Pierwsze zestawienie obecności szpitale przekażą do właściwych Oddziałów Wojewódzkich NFZRaporty ze szpitali w regionie powinny trafiać do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.- Te zmiany mają zlikwidować nieprawidłowości - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. - Personel medyczny był wykazywany jako pracujący w tych samych terminach w różnych placówkach. Chodzi o to, by takie zjawiska wyeliminować - dodaje.Szpitale będą przekazywać dane o dniach oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń przez osoby wykonujące zawody medyczne.Za uchylanie się od obowiązku godzinowego raportowania czasu pracy szpitalom będą groziły kary — do wysokości 2 proc. kontraktu.Jakub Gołąb, rzecznik NFZ, podkreśla, że nałożenie kary ma charakter dyscyplinujący i jest środkiem ostatecznym.- Priorytetem NFZ we wstępnej fazie wdrożenia nowego standardu jest wsparcie świadczeniodawców w sprawnej integracji systemów informatycznych oraz zapewnienie pełnej przejrzystości harmonogramów w trosce o ciągłość opieki i bezpieczeństwo pacjentów — powiedział rzecznik.Obowiązek godzinowego raportowania czasu pracy przez szpitale wprowadzono rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nowelizacja dokumentu została opublikowana w sierpniu.Rozporządzenie to część pakietu zmian zapowiadanych w lipcu przez szefową resortu zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. To m.in.(240 zł brutto),, ustalenie, do jakiego mogą sięgać w budżecie szpitala wynagrodzenia i przyśpieszenie pełnego. Rozwiązania zapisane w formie ustaw (wynagrodzenia, limit czasu pracy, jawność umów) są na etapie procedowania przez Senat.