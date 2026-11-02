Torunianka, oddając szpik, uratowała Gabriela. „Przebojem wszedł w zdrowy etap życia”

- Nie ma się czego bać, to najpiękniejsze, co może zrobić człowiek - mówi Anna Wojciulewicz z Torunia, która oddała szpik, ratując życie chorego na białaczkę 11-letniego chłopca.

Anna Wojciulewicz wspomina, że decyzję o zarejestrowaniu się w bazie dawców podjęła spontanicznie. Podeszła do stoiska fundacji DKMS podczas koncertu zespołu Behemoth. Po 7 latach odebrała telefon. Usłyszała, że jest potrzebny szpik dla jej bliźniaka genetycznego. Procedura ruszyła, były badania, potem pobranie szpiku. 11-letni Gabriel ze Słowacji otrzymał drugie życie.



- To nie jest tak, że przeszczep jest wyborem. To zawsze ostatnia opcja, jaka zostaje podczas leczenia. Miałam świadomość, w jakim niebezpieczeństwie znalazł się najbardziej podobny do mnie człowiek - wspomina Anna Wojciulewicz. - Gabriel kończy właśnie szkołę średnią. Świetnie się uczy, wybiera się na ekonomię, przebojem wszedł w nowy, zdrowy etap życia - dodaje.





Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.

7 listopada minie 9 lat od przeszczepu, a 10 grudnia Gabriel będzie świętował 20 urodziny.