Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, 1 listopada 2026 roku/ Fot. PAP/Paweł Supernak
KRAJ I ŚWIAT

Do prokuratury wpłynęły zgłoszenia po wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, 1 listopada 2026 roku/ Fot. PAP/Paweł Supernak

Prezydent napisał w oświadczeniu, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Premier w swoim, że „atak na TK i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego”.

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Do prokuratury wpłynęło pięć zawiadomień w sprawie wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, w tym podejrzenia zamachu na konstytucyjny organ, naruszenia nietykalności sędziów TK oraz czynnej napaści na prezydenta – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Pierwsze zawiadomienie, złożone przez klub parlamentarny PiS, dotyczy „podejrzenia popełnienia przez Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza, Macieja Berka przestępstwa zamachu na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przekroczeniem uprawnień”.

Drugie zawiadomienie radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczy podejrzenia siłowego wtargnięcia do Trybunału przez prezydenta Karola Nawrockiego i naruszenia nietykalności cielesnej sędziów TK, możliwego bezprawnego zajęcia pomieszczeń oraz ewentualnego przekroczenia uprawnień przez I prezesa Sądu Najwyższego.

Do prokuratury wpłynęło również zawiadomienie posła PiS Dariusza Mateckiego w sprawie podejrzenia popełnienia w dniu 31 października przy wejściu do siedziby TK czynnej napaści na prezydenta Karola Nawrockiego.

Prok. Skiba przekazał, że do warszawskiej prokuratury wpłynęły również zawiadomienia osób prywatnych.

Jedno dotyczy podejrzenia czynnej napaści na prezydenta w nocy z 30 na 31 października przy wejściu do budynku TK oraz zamachu na konstytucyjny organ RP w dniach 30–31 października 2026 r. w Warszawie. Drugie dotyczy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej dowódcy zabezpieczenia - funkcjonariusza policji i osób bezpośrednio odpowiedzialnych tytułem nieudostępnienia bezpiecznego wejścia prezydentowi do TK.

Co wydarzyło się przed Trybunałem Konstytucyjnym?

  • W piątek (30 października) przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowska poinformowała wówczas, że z sześciorgiem innych osób wybranych w tej kadencji na sędziów TK przebywają w siedzibie Trybunału.
  • Przed siedzibą TK nasilił się wówczas protest; przyjechał tam wtedy m.in. Bogdan Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a „wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca”.
  • W związku z sytuacją w TK prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i w piątek późnym wieczorem wrócił do Warszawy, spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.
  • Sędzia Maciej Berek opublikował nagranie, na którym widać, jak prezydent Nawrocki przeciska się między stojącymi w drzwiach budynku TK osobami; na nagraniu widać wybranych sędziów do TK, m.in. Krystiana Markiewicza. Kierująca TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska, relacjonowała w TVN24, że przed wejściem do Trybunału prezydent próbował staranować ją i innych sędziów TK wybranych przez Sejm. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił natomiast w Radiu Wnet, że doszło do naruszenia nietykalności prezydenta i zapowiedział, że Kancelaria Prezydenta podejmie działania związane ze złożeniem zawiadomień do prokuratury wobec Anny Korwin-Piotrowskiej, Macieja Berka czy Krystiana Markiewicza.
W sobotę nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Prezydent zwołał wówczas pilne konsultacje polityczne – w Pałacu Prezydenckim odbywały się rozmowy przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, z wyjątkiem klubów KO i Lewicy.

W sobotę wieczorem orędzie wygłosił premier Donald Tusk, który powiedział m.in., że Sejm obecnej kadencji „wybrał nowych sędziów, którzy złożyli ślubowanie”, ale prezydent Karol Nawrocki go od nich nie odebrał, prezes TK Bogdan Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a „kiedy po wielu tygodniach cierpliwego wyczekiwania postanowili podjąć swoje obowiązki (...), zostali zaatakowani”. Dodał, że policja „chroniła Trybunał przed napastnikami”.

Premier stwierdził też, że „atak na TK i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego”, a „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.

TAGI: Trybunał KonstytucyjnyKarol NawrockiDonald TuskPiSprokuratura
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