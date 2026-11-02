Tomasz „Demolka” Molka/ Fot. Studio Tatuażu Demolka Tat2, Facebook, zrzut ekranu
Bydgoszcz

Nie żyje Tomasz „Demolka” Molka, perkusista, współtwórca bydgoskiego zespołu NoNe

Tomasz „Demolka” Molka/ Fot. Studio Tatuażu Demolka Tat2, Facebook, zrzut ekranu

O śmierci muzyka poinformowali jego przyjaciele i współpracownicy ze studia tatuażu w Bydgoszczy.

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Zmarł Jerzy Derenda, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

Tomasz Molka współpracował m.in. Flapjack czy Sweet Noise. Od początku współtworzył bydgoski zespół NoNe założony w latach 90. Zmarł w wieku 52 lat.

- Jego nagłe odejście jest dla nas ogromnym wstrząsem i stratą, z którą trudno się pogodzić. Tomek był nie tylko twórcą naszego studia, ale przede wszystkim naszym przyjacielem. Człowiekiem, który otworzył nam drogę do spełniania marzeń. Z ogromnym zaangażowaniem budował to miejsce oraz tworzył społeczność ludzi połączonych wspólną pasją do tatuażu i muzyki. Pozostanie na zawsze częścią historii Studia Demolka - napisali współpracownicy na Facebooku.

Tomasza Molkę pożegnał m.in. Glaca, lider Sweet Noise.

- Odszedł mój przyjaciel Tomek Molka. Wspaniały i prawdziwy człowiek. Założyciel i perkusista NoNe, artysta tatuażu i właściciel studia Demolkatat2 w Bydgoszczy. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i bliskich - napisał w mediach społecznościowych.


Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: muzykTomasz MolkaTomasz „Demolka” Molkaśmierćperkusistabydgoski muzyktatuażysta
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