Nie żyje Tomasz „Demolka” Molka, perkusista, współtwórca bydgoskiego zespołu NoNe

O śmierci muzyka poinformowali jego przyjaciele i współpracownicy ze studia tatuażu w Bydgoszczy.

Tomasz Molka współpracował m.in. Flapjack czy Sweet Noise. Od początku współtworzył bydgoski zespół NoNe założony w latach 90. Zmarł w wieku 52 lat.



- Jego nagłe odejście jest dla nas ogromnym wstrząsem i stratą, z którą trudno się pogodzić. Tomek był nie tylko twórcą naszego studia, ale przede wszystkim naszym przyjacielem. Człowiekiem, który otworzył nam drogę do spełniania marzeń. Z ogromnym zaangażowaniem budował to miejsce oraz tworzył społeczność ludzi połączonych wspólną pasją do tatuażu i muzyki. Pozostanie na zawsze częścią historii Studia Demolka - napisali współpracownicy na Facebooku.





Tomasza Molkę pożegnał m.in. Glaca, lider Sweet Noise.



- Odszedł mój przyjaciel Tomek Molka. Wspaniały i prawdziwy człowiek. Założyciel i perkusista NoNe, artysta tatuażu i właściciel studia Demolkatat2 w Bydgoszczy. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i bliskich - napisał w mediach społecznościowych.



