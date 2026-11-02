Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki/fot. Krzysztof kukucki/Facebook
Włocławek

Pacjenci z Włocławka skarżą się na utrudniony dostęp do leczenia onkologicznego

Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki/fot. Krzysztof kukucki/Facebook

Prezydent miasta, Krzysztof Kukucki, mówi, że dotarły do niego sygnały, że Włocławianie chorzy onkologicznie muszą jeździć do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, bo włocławska filia placówki ograniczyła przyjęcia. Centrum Onkologii zaprzecza.

„Piękno mimo wszystko” - wsparcie dla kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym
„Piękno mimo wszystko” - wsparcie dla kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym
„Profilaktyka dla pokoleń". Tak wyglądała biała sobota w bydgoskim Centrum Onkologii
Kilkanaście operacji w dwa dni. W Centrum Onkologii trwają Warsztaty Urologii Robotycznej

- Dotarli do mnie mieszkańcy, którzy są zaniepokojeni informacją o ograniczaniu przyjęć w zakładzie radioterapii włocławskiej filii Centrum Onkologii. Liczę, że te wiadomości nie potwierdzą się - powiedział Krzysztof Kukucki.

Prezydent zapowiedział, że oficjalnie zapyta o to szefostwo Centrum Onkologii oraz marszałka województwa, któremu placówka podlega.

Tymczasem rzeczniczka Centrum Onkologii, Małgorzata Rogatty w rozmowie z Polskim Radiem PiK mówi, że ograniczenia - jeśli są - wynikają wyłącznie ze wskazań medycznych. Wyjaśnia, że pacjenci z Włocławka mogą być kierowani do Bydgoszczy, jeśli wymagają terapii, która może być prowadzona wyłącznie z użyciem sprzętu dostępnego właśnie tam.

- Nie ma planów administracyjnego zamykania zakładu radioterapii we Włocławku, a informacje o wstrzymywaniu zapisów są nieprawdziwe - zastrzega Małgorzata Rogatty.

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
TAGI: Centrum Onkologiileczeniechoroby nowotworowenowotwórWłocławekpacjenciradioterapiaprzyjęcia pacjentówlekarz
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Nie żyje Tomasz „Demolka” Molka, perkusista, współtwórca bydgoskiego zespołu NoNe
następna informacja Dlaczego zamknięto bydgoską przychodnię? NFZ dostawał wiele skarg na placówkę Sunmedica

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Zebrano prawie 29 tys. zł podczas kwesty na na ratowanie zabytkowych bydgoskich nagrobków

Zbiórka pieniędzy, za które odnawiane będą zniszczone, zabytkowe nagrobki na bydgoskich cmentarzach, wciąż trwa. Wesprzeć ja można w internecie.

DW
2026-11-02, 19:30
Bydgoszcz

Dlaczego zamknięto bydgoską przychodnię? NFZ dostawał wiele skarg na placówkę Sunmedica

Brak lekarzy dostępnych we wszystkie dni robocze - to powód rozwiązania umowy pomiędzy NFZ a przychodnią Sunmedica w Bydgoszczy. Placówka została zamknięta…

Damian Klich DW
2026-11-02, 18:45
Włocławek

Pacjenci z Włocławka skarżą się na utrudniony dostęp do leczenia onkologicznego

Prezydent miasta, Krzysztof Kukucki, mówi, że dotarły do niego sygnały, że Włocławianie chorzy onkologicznie muszą jeździć do Centrum Onkologii w Bydgoszczy…

Marek Ledwosiński DW
2026-11-02, 18:00
Bydgoszcz

Nie żyje Tomasz „Demolka” Molka, perkusista, współtwórca bydgoskiego zespołu NoNe

O śmierci muzyka poinformowali jego przyjaciele i współpracownicy ze studia tatuażu w Bydgoszczy.

DW
2026-11-02, 17:16
Włocławek

Znamy wstępną przyczynę tragicznego pożaru we Włocławku. Prokuratura prowadzi śledztwo

Zaprószenie ognia mogło być przyczyną pożaru domu przy ulicy Ziębiej we Włocławku, w którym zginęła 83-letnia kobieta - ustalił reporter Polskiego…

Radosław Jagieła DW
2026-11-02, 16:40
Brodnica

Prokuratura bada sprawę balonów znalezionych na polu kukurydzy w Zbicznie

Brodnicka prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie przemytu papierosów, które były przyczepione do dwóch połączonych balonów meteorologicznych znalezionych…

Michał Zaręba DW
2026-11-02, 16:00
REGION

Zdjęcie myszki w oknie z tytułem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu „Perły Przyrody Polskiej"

Znamy zwycięzcę Ogólnopolskiego Konkursu Perły Przyrody Polskiej. Grand Prix przyznano Tytusowi Marchewce za zdjęcie myszki w oknie. Podczas 10. edycji przesłano…

Marcin Doliński JW
2026-11-02, 15:10
Bydgoszcz

Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją. Skasował luksusowe auto [zdjęcia]

Pomorscy policjanci szukali nastoletniego Bydgoszczanina, bo dostali zgłoszenie o tym, że zabrał samochód rodziców i pojechał do Gdańska.

DW
2026-11-02, 14:15
REGION

Więcej pijanych kierowców. Policjanci z regionu podsumowują okres Wszystkich Świętych

Funkcjonariusze z Pomorza i Kujaw pomału kończą działania związane z okresem Wszystkich Świętych. Doszło do czterech wypadków, w których pięć osób…

JW
2026-11-02, 13:30
Aleksandrów Kujawski

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przyjrzy się sprawie mieszkańców kamienic z Ciechocinka

Do 30 października mieli opuścić swoje mieszkania, jednak po burzy medialnej nadal w nich pozostają. Powracamy do sprawy lokatorów trzech kamienic w Ciechocinku…

Radosław Jagieła JW
2026-11-02, 13:20
Bydgoszcz

Szok pacjentów w Bydgoszczy. Fordońska przychodnia została zamknięta „z dnia na dzień"

Z końcem października wygasła umowa NFZ z placówką „Sunmedica”, ale o tym, że nie świadczy już usług pacjenci dowiedzieli się dopiero 1 listopada…

Natasza Trzebuchowska JW
2026-11-02, 12:20
Toruń

W Toruniu zaatakował kobietę młotkiem i groził jej śmiercią. Lech S. usłyszał wyrok

W toruńskim Sądzie Okręgowym zapadł wyrok skazujący Lecha S. za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gróźb. Mężczyzna włamał się do jednego z mieszkań…

JW
2026-11-02, 11:25
więcej wiadomości
0:00 0:00