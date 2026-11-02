Pacjenci z Włocławka skarżą się na utrudniony dostęp do leczenia onkologicznego

Prezydent miasta, Krzysztof Kukucki, mówi, że dotarły do niego sygnały, że Włocławianie chorzy onkologicznie muszą jeździć do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, bo włocławska filia placówki ograniczyła przyjęcia. Centrum Onkologii zaprzecza.

- Dotarli do mnie mieszkańcy, którzy są zaniepokojeni informacją o ograniczaniu przyjęć w zakładzie radioterapii włocławskiej filii Centrum Onkologii. Liczę, że te wiadomości nie potwierdzą się - powiedział Krzysztof Kukucki.



Prezydent zapowiedział, że oficjalnie zapyta o to szefostwo Centrum Onkologii oraz marszałka województwa, któremu placówka podlega.



Tymczasem rzeczniczka Centrum Onkologii, Małgorzata Rogatty w rozmowie z Polskim Radiem PiK mówi, że ograniczenia - jeśli są - wynikają wyłącznie ze wskazań medycznych. Wyjaśnia, że pacjenci z Włocławka mogą być kierowani do Bydgoszczy, jeśli wymagają terapii, która może być prowadzona wyłącznie z użyciem sprzętu dostępnego właśnie tam.



- Nie ma planów administracyjnego zamykania zakładu radioterapii we Włocławku, a informacje o wstrzymywaniu zapisów są nieprawdziwe - zastrzega Małgorzata Rogatty.