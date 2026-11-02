Kwesta na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/archiwum
Bydgoszcz

Zebrano prawie 29 tys. zł podczas kwesty na zabytkowe bydgoskie nagrobki

Kwesta na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Zbiórka pieniędzy, za które odnawiane będą zniszczone, zabytkowe nagrobki na bydgoskich cmentarzach, wciąż trwa. Wesprzeć ja można w internecie.

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Do puszek wolontariuszy wrzucono 28 732,03 zł. To nieco ponad tysiąc mniej niż rok temu, ale tegoroczny wynik nie jest jeszcze ostateczny. Zbiórka trwa w internecie: tutaj. Akcję prowadzono na cmentarzach Starofarnym, Nowofarnym i największej bydgoskiej nekropolii - przy ul. Wiślanej.

Datki zbierali m.in. prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, przewodnicząca rady miasta Monika Matowska i wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel oraz radny wojewódzki Jarosław Wenderlich, a także politycy ze wszystkich środowisk, artyści, naukowcy, lekarze, dziennikarze.

Za zebrane pieniądze odnowione mają zostać stare nagrobki na Cmentarzu Starofarnym:

  • mogiła Elwiry i Gustawa Sulerzyskich
  • powalony cokół przy kaplicy
  • grobowiec dzieci rodziny Depków
  • unikatowe tumby z czarnego marblitu z przełomu XIX i XX wieku.
Kwestę już po raz trzydziesty zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Miasta Bydgoszczy. Tegoroczna odbyła się w cieniu smutnej informacji o śmierci jego wieloletniego prezesa (pomysłodawcy zbiórki), Jerzego Derendy.


Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: kwestazbiórkaCmentarz StarofarnyCmentarz NowofarnyTowarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
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