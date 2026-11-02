Kimi Antonelli mistrzem świata Formuły 1. Włoch najmłodszym czempionem w historii

20-letni kierowca Mercedesa zapewnił sobie tytuł podczas Grand Prix Meksyku. Kimi Antonelli zajął trzecie miejsce i został pierwszym włoskim mistrzem świata F1 od 1953 roku.

Antonelli ruszał z czwartego pola i nie musiał wygrać, by przypieczętować mistrzostwo. Na torze Autodromo Hermanos Rodriguez finiszował za Maxem Verstappenem i Lewisem Hamiltonem. Trzecia pozycja wystarczyła, by zakończyć walkę o tytuł.





Dla włoskiego motorsportu to wydarzenie wyjątkowe. Ostatnim reprezentantem tego kraju, który zdobył mistrzostwo świata Formuły 1, był Alberto Ascari w 1953 roku. Antonelli dołączył także do Giuseppe Fariny i Ascariego jako trzeci włoski mistrz w historii.





Po przekroczeniu linii mety młody kierowca nie krył emocji. W rozmowie radiowej z zespołem płakał, a później świętował sukces razem z rodziną i ekipą Mercedesa. Na podium pojawił się owinięty we włoską flagę. Antonelli zapowiedział jednocześnie, że mimo zdobycia mistrzostwa nie zamierza w kolejnym sezonie korzystać z numeru „1”. Chce pozostać przy „12”, który wybrał na cześć Ayrtona Senny.

Grand Prix Meksyku – czołówka:Max VerstappenLewis HamiltonKimi Antonelli