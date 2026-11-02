Policja badała balon, który ujawniono w niedzielę rano w Zbicznie/fot. KPP Brodnica
Brodnica

Prokuratura bada sprawę balonów znalezionych na polu kukurydzy w Zbicznie

Policja badała balon, który ujawniono w niedzielę rano w Zbicznie/fot. KPP Brodnica

Brodnicka prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie przemytu papierosów, które były przyczepione do dwóch połączonych balonów meteorologicznych znalezionych na polu kukurydzy w Zbicznie - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

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Balonami transportowano wyroby tytoniowe - potwierdziła w rozmowie z reporterem Polskiego Radia PiK Alina Szram, prokurator rejonowa w Brodnicy.

- Nie miały polskich znaków akcyzy, opatrzone były oznaczeniami w cyrylicy, wskazującymi na ich białoruskie pochodzenie - mówi Alina Szram. - Towar ten bez wątpienia wprowadzono na obszar celny Unii Europejskiej z pominięciem kontroli i bez zgłoszenia celnego. Zabezpieczone zostały elementy konstrukcyjne statku powietrznego, moduły elektroniczne. Do ładunku przymocowane były również urządzenia lokalizujące ten obiekt - dodaje.

  • Na polu znaleziono konstrukcję składającą się z dwóch połączonych balonów: jeden był sprawny, a drugi pęknięty.
  • Balon przenosił ponad 60 tysięcy sztuk papierosów.
  • Skarb Państwa straciłby 70 tys. zł., gdyby papierosy trafiły na rynek.
Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Brodnica
Uwaga: Na sygnale
TAGI: balonybalonZbicznotytońpapierosy z Białorusiprzemyt
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