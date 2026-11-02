Zdjęcie myszki w oknie z tytułem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu „Perły Przyrody Polskiej"

Znamy zwycięzcę Ogólnopolskiego Konkursu Perły Przyrody Polskiej. Grand Prix przyznano Tytusowi Marchewce za zdjęcie myszki w oknie. Podczas 10. edycji przesłano prawie 3 tysiące fotografii. Cały czas trwa głosowanie internautów na najlepsze zdjęcie.

Fotografia myszki w oknie zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Perły Przyrody Polskiej", organizowanym przez Wdecki Park Krajobrazowy. W zabawie udział wzięło kilkuset uczestników, którzy przesłali prawie 3 tysiące zdjęć.



- Konkurs z roku na rok staje się bardziej prestiżowy. Przyroda nie zna granic. To jest nasze wspólne dziedzictwo. To był pomysł kolegi Piotra Szumigaja, żeby konkurs otrzymał rangę ogólnopolską. Ta 10-ta edycja jest potwierdzeniem tego, że to był bardzo dobry krok. Promujemy nasze wspólne dziedzictwo - mówi dyrektor parku Daniel Siewert.



- W tym roku spłynęło ponad 2 700 prac w siedmiu kategoriach. Dodatkowo utworzyliśmy nową kategorię „Młody fotograf przyrody". Są to kategorie: grzyby i rośliny, ssaki, ptaki, inne zwierzęta, krajobrazy, ślad człowieka w przyrodzie i natura w mroku. Główną nagrodę Grand Prix otrzymało zdjęcie, które pochodzi z kategorii „Natura w mroku" i przedstawia właśnie małą myszkę, która znajduje się w tle ramy okiennej, więc tutaj autor wykazał się wyjątkową taką narracją budowania nastroju - podkreśla kurator konkursu Piotr Szumigaj.



Dodajmy, że teraz internauci mogą głosować na swoje ulubione zdjęcie. Zabawa trwa do 6 listopada. Są super nagrody, między innymi weekend w Borach Tucholskich.



