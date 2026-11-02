Szok pacjentów w Bydgoszczy. Fordońska przychodnia została zamknięta „z dnia na dzień"

Z końcem października wygasła umowa NFZ z placówką „Sunmedica”, ale o tym, że nie świadczy już usług pacjenci dowiedzieli się dopiero 1 listopada z Facebooka i kartki na drzwiach, bez wcześniejszego powiadomienia.

Pacjenci próbowali w poniedziałek dostać się do środka placówki. Drzwi są jednak zamknięte.



- Jest zamknięta, rejestracja nieczynna. Przychodni już nie ma. Próbowałam dzwonić i przyszłam, bo na godzinę 11 mam wizytę. Miałem na czwartek umówioną wizytę na USG i odwołano mi tą wizytę z powodu zerwania umowy przez Sunmedica. Ale to inna przychodnia mnie poinformowała. Co ja mam zrobić? Leki się kończą - usłyszała nasza reporterka od pacjentów.



Sama przychodnia złożyła zażalenie na decyzję NFZ, jednak rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału funduszu jeszcze nie odniosła się do sprawy.



Co istotne, komunikat o rozwiązaniu kontraktu pojawił się na stronie NFZ już 23 października. Obecnie pacjenci muszą na własną rękę zmienić placówkę. Mogą to zrobić bezpłatnie i na terenie całego miasta.



Do sprawy będziemy wracać. Na drzwiach przychodni wywieszono komunikat, który można przeczytać poniżej.