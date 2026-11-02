Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przyjrzy się sprawie mieszkańców kamienic z Ciechocinka

Do 30 października mieli opuścić swoje mieszkania, jednak po burzy medialnej nadal w nich pozostają. Powracamy do sprawy lokatorów trzech kamienic w Ciechocinku - przy ulicach Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza. Odwołania od wcześniejszych decyzji o wyłączeniu budynków z użytkowania, ze względu na zły stan techniczny, trafiły do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Jak dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK, będzie konieczność uzupełnienia dokumentacji. W aktach sprawy znajduje się między innymi ekspertyza o stanie budynków z ubiegłego roku.



- Prawdopodobnie będziemy musieli poprosić o aktualną ekspertyzę tych obiektów. O to, aby protokoły kontroli rocznej z tego roku zostały uzupełnione. Nasze działania oczywiście będą zmierzały w takim kierunku, żeby zachować przede wszystkim bezpieczeństwo oraz żeby ci mieszkańcy wiedzieli, czy obiekty, w których mieszkają, mieszkali, czy one zapewniają bezpieczeństwo, czy niestety tutaj trzeba będzie podjąć bardziej radykalne decyzje - mówi Marek Chorzępa, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.



Mieszkańcy kamienic, mimo chwilowego załagodzenia sytuacji, nadal odczuwają niepokój i nie wiedzą, co mogą przynieść kolejne miesiące.



- Szukają na własną rękę, ale to jest trudne, ponieważ nie ma lokali takowych do wynajęcia, a jeśli są, to nieosiągalne. Boją się, wywożą gdzie mogą swoje rzeczy. Ja nie mam gdzie niestety, ani spakować, ani przechowywać u kogoś. To takie siedzenie na bombie. Każdemu to spędza sen z powiek i zdają sobie sprawę, że jak będzie mus, to nie wiedzą gdzie ci ludzie pójdą - mówi naszemu reporterowi Katarzyna Goździkowska, lokatorka kamienicy przy ulicy Mickiewicza.



Jak już informowaliśmy, prezes Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bartłomiej Strzelecki, zapowiedział publicznie, że mieszkańcy nie będą musieli opuszczać budynków. Nie zostaną im również odłączone prąd, woda i ogrzewanie.



Ostateczną decyzję w tej sprawie Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma podjąć niezwłocznie, jednak jak ustalił nasz reporter, może to się stać na przełomie listopada i grudnia.