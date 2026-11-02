18-latek skazany za atak nożem na 21-latka w Bydgoszczy. Wyrok nieprawomocny

Wyrok w sprawie krwawych porachunków na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. 18-latek, który w lutym zaatakował nożem 21-latka został skazany na rok i miesiąc pozbawienia wolności.

Do konfliktu między mężczyznami doprowadziła transakcja narkotykowa. Ofiara ataku przeżyła dzięki szybkiej interwencji medycznej. Oskarżonemu groziło do 20 lat więzienia. Prokuratura żądała ponad trzech lat, ale sąd zastosował w jego przypadku nadzwyczajne złagodzenie kary. Co uzasadniał sędzia Roman Narodowski.



- Oskarżony jest osobą młodą, tak zwanym młodocianym sprawcą przestępstwa. W chwili czynu miał ukończone ledwo 18 lat. Biorąc pod uwagę młody wiek oskarżonego, jego uprzednią niekaralność, wyrażoną skruchę, jego rys osobowościowy, problemy związane z osobowością, problemy związane z uzależnieniem, co oczywiście tutaj go nie usprawiedliwia, jednak sąd uznał, że jego skrucha jest rzeczywista i wyraża on rzeczywiście chęć poprawy. Tutaj sąd nie chce tutaj oskarżonemu zamykać możliwości normalnego funkcjonowania - wyjaśnia.



Stąd nadzwyczajne złagodzenie kary. Zgodnie z orzeczeniem sądu Antoni J. będzie musiał zapłacić pokrzywdzonemu 20 tys. zł. zadośćuczynienia i tysiąc złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok nie jest prawomocny.