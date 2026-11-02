W Toruniu zaatakował kobietę młotkiem i groził jej śmiercią. Lech S. usłyszał wyrok

W toruńskim Sądzie Okręgowym zapadł wyrok skazujący Lecha S. za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gróźb. Mężczyzna włamał się do jednego z mieszkań, pobił jedną z kobiet i groził jej śmiercią. W więzieniu spędzie 15 lat i 3 miesiące.

26 października w Sądzie Okręgowym w Toruniu zapadł wyrok skazujący Lecha S. na 15 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa i groźby karalne.



14 lipca 2025 r. w Toruniu mężczyzna wdarł się do mieszkania, w której przebywały ofiary. Jedną z kobiet próbował zabić. Uderzył ją dwukrotnie młotkiem w głowę, przez co doznała poważnych obrażeń.



- Doznała obrażeń ciała w postaci rany okolicy ciemieniowej lewej oraz rany tłuczonej za uchem prawym, które skutkowały rozstrojem zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję osób trzecich - informuje prok. Izabela Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



Kiedy Lech S. opuścił mieszkanie, wysłał pokrzywdzonej SMS-a, w którym groził jej śmiercią.



- Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu Lech S. uznany został za winnego zarzucanych mu czynów, z tym ustaleniem, że w odniesieniu do pierwszego z nich oskarżony działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - dodaje prok. Izabela Oliver.



O warunkowe zwolnienie mężczyzna będzie mógł ubiegać się po odbyciu 12 lat kary. Dodatkowo sąd orzekł nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi na okres 15 lat, określając termin jego wykonania na chwilę po uprawomocnieniu się wyroku. Ponadto skazany ma zakaz zbliżania się do kobiet i kontaktowania się z nimi. Zasądzono też nawiązkę i zadośćuczynienia.