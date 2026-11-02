Treść listów do Jacka Kuronia będzie można posłuchać na naszej antenie. /fot. Next Film
Kultura

Miłość i tęsknota. W Polskim Radiu PiK aktorzy będą czytać listy Gajki do Jacka Kuronia

Treść listów do Jacka Kuronia będzie można posłuchać na naszej antenie. /fot. Next Film

Wcześniej w filmie, teraz w radiu. Historia Jacka i Gajki Kuroniów będzie miała kolejną odsłonę - w formie audiobooka z zapisach ich listów. Czytać je będą Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. Będzie można posłuchać ich w audycji „W dobrym tonie” Ewy Dąbrowskiej.

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Historia Jacka oraz Gajki nie kończy się wraz z napisami filmu „Nasza rewolucja". Dalszy ciąg zapisany jest w słowach ostatniego listu, który Gajka napisała do Jacka. Kiedy byli rozdzieleni, pisali do siebie listy pełne miłości, tęsknoty i emocji.
8 listopada 1982 roku Gajka napisała do Jacka jeden z najważniejszych listów w ich korespondencji. Na jego podstawie powstał teledysk i utwór „Jak my” Kaśki Sochackiej i Korteza, który wykorzystano w filmie.

Treści wszystkich listów Gajki będzie można posłuchać na antenie Polskiego Radia PiK, w audycji „W dobrym tonie” Ewy Dąbrowskiej, od poniedziałku do piątku (2-6 listopada) około godziny 17.45. Listy czytać będą Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik.

Całą historię można poznać w filmie „Nasza rewolucja" w reżyserii Piotra Domalewskiego. To opowieść o Jacku i Grażynie Kuroniach - ich miłości, codzienności i próbach zachowania bliskości w czasach, kiedy wielka historia wkraczała w ich życie.

Premiera filmu 11 listopada w kinach. Poniżej zwiastun produkcji.

TAGI: nasza rewolucjafilmjacek kurońhistorialistylisty gajkipremieraw dobrym tonie
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