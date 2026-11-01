Tragedia we Włocławku. W pożarze domu jednorodzinnego zginęła 83-letnia kobieta

Zgłoszenie o pożarze strażacy przyjęli w niedzielę ok. godz. 15:30. Nieprzytomną seniorkę z płonącego domu ewakuowali policjanci. Mimo prób reanimacji, nie udało się jej uratować.

Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru. W poniedziałek powołany zostanie biegły, który będzie ustalać szczegóły. Na miejscu, przy ulicy Ziębiej we Włocławku nie trwają już działania strażaków, ale budynek jest wciąż zadymiony - przekazał nam rzecznik włocławskiej policji.





Dom, w którym doszło do pożaru jest na obrzeżach miasta, w okolicy nadleśnictwa.



