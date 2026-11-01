Policja badała balon, który ujawniono w niedzielę rano w Zbicznie/fot. KPP Brodnica
Brodnica

Siedmiometrowy balon nad Zbicznem. Ustalono, że przewoził nawet 20 tysięcy papierosów [aktualizacja]

Policja badała balon, który ujawniono w niedzielę rano w Zbicznie/fot. KPP Brodnica

Balon nieznanego pochodzenia wylądował w Zbicznie pod Brodnicą. Miał podczepioną dużą paczkę z papierosami. Na miejscu od rana działały służby. Wieczorem oświadczenie wydał starosta brodnicki.

Balon z pakunkiem wylądował niedaleko Brodnicy. Mógł go wypuścić instytut badawczy
Balon z pakunkiem wylądował niedaleko Brodnicy. Mógł go wypuścić instytut badawczy

AKTUALIZACJA:

3. Oświadczenie Arkadiusza Orłowskiego Starosty Brodnickiego z godz. 21:06.

W związku z licznymi doniesieniami medialnymi oraz zapytaniami mieszkańców, przekazuję Państwu oficjalną i potwierdzoną informację dotyczącą dzisiejszego zdarzenia.
Na jednym z pól kukurydzy, na terenie naszego powiatu wylądował balon. Chcę Państwa uspokoić: to nie był atak terrorystyczny ani żadne inne zagrożenie o charakterze militarnym.
Na miejscu natychmiast pojawili się kontrterroryści, którzy skutecznie zneutralizowali obiekt (strzał gumową kulą) i przystąpili do prześwietlenia oraz zabezpieczenia ładunku. Okazało się, że balon służył do celów przestępczych - przemycał nielegalną kontrabandę.
Ze względów bezpieczeństwa i z obawy przed ewentualnym wybuchem podczas neutralizacji obiektu, podjęto decyzję o ewakuacji dwóch osób. Sytuacja jest już w pełni opanowana i monitorowana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Dziękuję wszystkim służbom za błyskawiczną, profesjonalną reakcję i zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.
Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą już odpowiednie organy ścigania."

2. Trwa prześwietlanie paczki przyczepionej do balonu, który wylądował w Zbicznie. Wstępne szacunki wskazują, że może znajdować się w niej nawet 20 tysięcy sztuk papierosów pochodzących z przemytu.
Balon został już zabezpieczony, a gaz spuszczony. Jak przekazała nam policja, substancja znajdująca się w balonie nie miała właściwości wybuchowych. Mieszkańcy wrócili do domów.

1. Zarządzono ewakuację mieszkańców w promieniu 150 metrów od miejsca lądowania obiektu. Chodzi o dwa domy, w których mieszkają dwie osoby. Na miejscu jest straż pożarna. Czuwa na wypadek gdyby wybuch podpalił kukurydze, ponieważ balon spadł na polu kukurydzy.


- O godzinie 10:20 zostaliśmy poinformowani, że w miejscowości Zbiczno na polu wylądował balon. Był to balon o wysokości około 7 metrów, na którego końcu znajdowała się paczka znacznych rozmiarów - przekazał młodszy aspirant Paweł Dominiak z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.
- Policjanci dokonali rozpoznania, ustalili, że w paczce są ukryte papierosy niewiadomego pochodzenia. Nie wiemy, ile ich tam jest, ze względu na to, że balon jest wypełniony nieznaną nam substancją. Może być wypełniony wodorem, więc istnieje ryzyko wybuchu. W związku z czym na miejsce został skierowany Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, aby sprawdzić, jaka substancja znajduje się w środku.

  • Po rozpoznaniu zawartości balonu zostanie on zneutralizowany, wtedy funkcjonariusze przejdą do oględzin paczki.

Mówi młodszy aspirant Paweł Dominiak O ewakuacji mieszkańców z dwóch budynków mówi młodszy aspirant Paweł Dominiak Apel policji do osób, które znajdą obiekt z podpiętą paczką. Mówi młodszy aspirant Paweł Dominiak
Gdzie: Brodnica
TAGI: balonpapierowyprzemytnicyZbicznokujawsko-pomorskie
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