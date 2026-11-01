Siedmiometrowy balon nad Zbicznem. Ustalono, że przewoził nawet 20 tysięcy papierosów [aktualizacja]

Balon nieznanego pochodzenia wylądował w Zbicznie pod Brodnicą. Miał podczepioną dużą paczkę z papierosami. Na miejscu od rana działały służby. Wieczorem oświadczenie wydał starosta brodnicki.

AKTUALIZACJA:



3. Oświadczenie Arkadiusza Orłowskiego Starosty Brodnickiego z godz. 21:06.





„W związku z licznymi doniesieniami medialnymi oraz zapytaniami mieszkańców, przekazuję Państwu oficjalną i potwierdzoną informację dotyczącą dzisiejszego zdarzenia.

Na jednym z pól kukurydzy, na terenie naszego powiatu wylądował balon. Chcę Państwa uspokoić: to nie był atak terrorystyczny ani żadne inne zagrożenie o charakterze militarnym.

Na miejscu natychmiast pojawili się kontrterroryści, którzy skutecznie zneutralizowali obiekt (strzał gumową kulą) i przystąpili do prześwietlenia oraz zabezpieczenia ładunku. Okazało się, że balon służył do celów przestępczych - przemycał nielegalną kontrabandę.

Ze względów bezpieczeństwa i z obawy przed ewentualnym wybuchem podczas neutralizacji obiektu, podjęto decyzję o ewakuacji dwóch osób . Sytuacja jest już w pełni opanowana i monitorowana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dziękuję wszystkim służbom za błyskawiczną, profesjonalną reakcję i zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą już odpowiednie organy ścigania."

2

Trwa prześwietlanie paczki przyczepionej do balonu, który wylądował w Zbicznie. Wstępne szacunki wskazują, że może znajdować się w niej nawet 20 tysięcy sztuk papierosów pochodzących z przemytu.

Balon został już zabezpieczony, a gaz spuszczony. Jak przekazała nam policja, substancja znajdująca się w balonie nie miała właściwości wybuchowych. Mieszkańcy wrócili do domów.

1. Zarządzono ewakuację mieszkańców w promieniu 150 metrów od miejsca lądowania obiektu. Chodzi o dwa domy, w których mieszkają dwie osoby. Na miejscu jest straż pożarna. Czuwa na wypadek gdyby wybuch podpalił kukurydze, ponieważ balon spadł na polu kukurydzy.

Był to balon o wysokości około 7 metrów

w paczce są ukryte papierosy niewiadomego pochodzenia

Po rozpoznaniu zawartości balonu zostanie on zneutralizowany, wtedy funkcjonariusze przejdą do oględzin paczki.

- O godzinie 10:20 zostaliśmy poinformowani, że w miejscowości Zbiczno na polu wylądował balon., na którego końcu znajdowała się paczka znacznych rozmiarów - przekazał młodszy aspirant Paweł Dominiak z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.- Policjanci dokonali rozpoznania, ustalili, że. Nie wiemy, ile ich tam jest, ze względu na to, że balon jest wypełniony nieznaną nam substancją. Może być wypełniony wodorem, więc istnieje ryzyko wybuchu. W związku z czym na miejsce został skierowany Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, aby sprawdzić, jaka substancja znajduje się w środku.