Siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi. / Fot. Tomasz Kaźmierski / archiwum
Tuchola

Tucholski Park Krajobrazowy zmieni swoją siedzibę. Na przeprowadzce skorzysta też inna instytucja

Siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi. / Fot. Tomasz Kaźmierski / archiwum

Niewiadomą jest miejsce przeprowadzki. Tę decyzję podejmie marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

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- Decyzja zapadła i jesteśmy na to przygotowani. Nie wyobrażam sobie, abyśmy przenieśli się w miejsce, które będzie ograniczało naszą działalność - mówi Remigiusz Popielarz, dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego. - Pod uwagę branę są różne koncepcje.

Obecnie siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego mieści się przy ulicy Podgórnej, tam gdzie znajduje się także Muzeum Borów Tucholskich. Na przeprowadzce skorzystają więc obie instytucje.

Mówi Remigiusz Popielarz, dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Gdzie: Tuchola
TAGI: Tucholski Park KrajobrazowyTuchola
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