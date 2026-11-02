Tucholski Park Krajobrazowy zmieni swoją siedzibę. Na przeprowadzce skorzysta też inna instytucja

Niewiadomą jest miejsce przeprowadzki. Tę decyzję podejmie marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
- Decyzja zapadła i jesteśmy na to przygotowani. Nie wyobrażam sobie, abyśmy przenieśli się w miejsce, które będzie ograniczało naszą działalność - mówi Remigiusz Popielarz, dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego. - Pod uwagę branę są różne koncepcje.
Obecnie siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego mieści się przy ulicy Podgórnej, tam gdzie znajduje się także Muzeum Borów Tucholskich. Na przeprowadzce skorzystają więc obie instytucje.