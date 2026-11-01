Niedziela Wieczności to odpowiednik Święta Zmarłych u ewangelików. Kiedy przypada?

Wszystkich Świętych to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu Kościoła Rzymsko-Katolickiego, ale bliźniacze święto jest również w Kościele Protestanckim.

- W Kościele Ewangelickim bardziej popularną na wspomienia zmarłych jest ostatnia niedziela w kalendarzu roku kościelnego. To Niedziela Wieczności, czyli pierwsza przed niedzielą adwentu - opowiada pastor Dawid Mendrok z Parafii Ewangelicko - Augsburskiej we Włocławku. - Zwyczaj wywodzi się z 1816 roku, kiedy cesarz Fryderyk Wilhelm III wprowadził żałobę na pamiątkę poległych w wojnie z Napoleonem. Wtedy ewangelicy wspominają swoich zmarłych.



To jednak się zmienia. Kościół Protestancki przejmuje część obyczajowości Kościoła Katolickiego. Wielu ewangelików - za zgodą swojego Kościoła - uznaje właśnie pierwszy listopada jako Dzień Wszystkich Świętych.



Wiele zależy od lokalnych tradycji. Dla przykładu świętem dla ewangelików z Dolnego Śląska będzie wyłącznie Niedziela Wieczności. Tymczasem ewangelicy z Kujaw obchodzą to święto wraz z katolikami.