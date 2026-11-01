IV Liga: Pogoń Mogilno lepsza w hicie. Lider skromnie wygrał i odskoczył [wyniki 15. kolejki]

Halloweenowa kolejka zmagań kujawsko-pomorskiej IV Ligi przyniosła starcie dwóch ekip z czołówki – Pogoni Mogilno z Unią Wąbrzeźno. Zdecydowanie lepsi okazali się Mogilnianie, wygrywając na swoim boisku 4:1. Znów triumfowała też prowadząca w tabeli Unia Solec Kujawski, uciekając Tłuchowi Tłuchowo, która dość niespodziewanie zgubiła punkty.
Wyniki 14. kolejki:
Unia Solec Kujawski – Sparta Brodnica 2:1
Łokietek Brześć Kujawski – Orlęta Aleksandrów Kujawski 2:0
Start Pruszcz – Cuiavia Inowrocław 2:0
Pomorzanin Toruń – Skrwa Skrwilno 1:0
Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Mustang Ostaszewo 4:1
Lech Rypin – Victoria Czernikowo 3:1
Pogoń Mogilno – Unia Wąbrzeźno 4:1
Tłuchowia Tłuchowo – Kujawiak Kowal 1:1
Rawys Raciąż – Noteć Gębice 4:1
Czołówka tabeli:
1. Unia Solec Kujawski – 36 punktów
2. Tłuchowia Tłuchowo – 32 punkty
3. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 31 punktów
4. Pogoń Mogilno – 30 punktów
5. Unia Wąbrzeźno – 30 punktów