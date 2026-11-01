Pierwsze zestawienie obecności szpitale przekażą do NFZ do 20 grudnia i będą to dane za listopad. / Fot. Pixabay
KRAJ I ŚWIAT

Od listopada szpitale mają raportować do NFZ godzinowy czas pracy medyków

Pierwsze zestawienie obecności szpitale przekażą do NFZ do 20 grudnia i będą to dane za listopad. / Fot. Pixabay

Za uchylanie się od obowiązku szpitalom będą groziły kary — do wysokości 2 proc. kontraktu.

Dotąd NFZ otrzymywał godzinowe raporty z ambulatoriów, natomiast ze szpitali — tygodniowe. To powodowało, że zdarzały się przypadki pracy lekarzy w dwóch lecznicach w tym samym czasie. Impulsem do wprowadzenia zmiany były m.in. nagłaśniane przez media takie sytuacje.

Pierwsze zestawienie obecności szpitale przekażą do właściwych Oddziałów Wojewódzkich NFZ do 20 grudnia i będą to dane za listopad.

- Aby umożliwić szpitalom oraz dostawcom oprogramowania szpitalnego wcześniejsze przygotowanie systemów IT, opublikowaliśmy już na swojej stronie internetowej oficjalny komunikat wdrożeniowy wraz ze specyfikacją techniczną. Zawiera on pełen opis projektowanych rozwiązań, cel, podstawę prawną oraz reguły walidacji danych — mówi Jakub Gołąb, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zaznaczył, że szpitale będą przekazywać dane o dniach oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń przez osoby wykonujące zawody medyczne.

TAGI: szpitalNFZsłużba zdrowia
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Telewizyjne orędzie Donalda Tuska: W pewnych sprawach nie może być kompromisu

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Od listopada szpitale mają raportować do NFZ godzinowy czas pracy medyków

Za uchylanie się od obowiązku szpitalom będą groziły kary — do wysokości 2 proc. kontraktu.

PAP TB
2026-11-01, 15:27
KRAJ I ŚWIAT

Telewizyjne orędzie Donalda Tuska: W pewnych sprawach nie może być kompromisu

- Demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości - powiedział premier w wyemitowanym w TVP orędziu odnoszącym się do sytuacji…

PAP TB
2026-10-31, 20:24
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Karol Nawrocki prowadzi konsultacje po nocnych wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym

Pałac Prezydencki odwiedzili już: szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego…

PAP KB
2026-10-31, 15:19
KRAJ I ŚWIAT

Francja. Trzeci weekend pod znakiem demonstracji; w Paryżu zamknięto ponad 40 stacji metra

We Francji odbędą się w sobotę demonstracje pod hasłami poparcia dla ruchu licealistów i protestu przeciw rosnącym kosztom życia. Będą to trzecie z rzędu…

PAP KB
2026-10-31, 10:35
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Nawrocki wszedł nocą do Trybunału Konstytucyjnego. Pod budynkiem tłum i policja [zdjęcia]

Karol Nawrocki na wieść o napięciu przed TK przerwał lot do Senegalu i przyjechał pod siedzibę Trybunału, gdzie protestował tłum ludzi. Zgromadzenie zabezpieczały…

PAP IAR KB
2026-10-31, 06:30
KRAJ I ŚWIAT

Paweł Soloch zrezygnował z funkcji ambasadora w Rumunii. Podobnie postąpił ambasador z Chin

Paweł Soloch oznajmił, że jest to reakcja na próbę sprzecznego z prawem przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Przekazał, że o rezygnacji poinformował…

PAP KB
2026-10-31, 05:00
KRAJ I ŚWIAT

Prezes Trybunału Konstytucyjnego zawieszony. Są wnioski o uchylenie immunitetów

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego około godz. 18 w piątek pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego…

PAP IAR JW
2026-10-30, 19:00
KRAJ I ŚWIAT

Rosną rachunki za gaz. Rząd chce uchronić domy przed wysokimi cenami, pomysł przedstawi w listopadzie

Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają uchronić gospodarstwa domowe przed znaczącym wzrostem rachunków za energię, a rozwiązania dotyczące rynku…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-29, 20:37
KRAJ I ŚWIAT

Biskup uznany winnym niepowiadomienia organów ścigania o czynach pedofilskich dwóch księży

Sąd Rejonowy w Tarnowie uznał biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża winnym. Miał nie powiadomić policji ani prokuratury o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich…

DW PAP
2026-10-29, 11:12
KRAJ I ŚWIAT

Gawkowski w Bydgoszczy zapowiedział, że będą darmowe podręczniki o walce z hejtem

- Przez lata państwo i cała kadra społeczna, zakochując się w cyfryzacji, nie zrobiły odpowiednio dużo, żeby uczyć o zagrożeniach w internecie i to musimy…

PAP DW Tatiana Adonis
2026-10-28, 21:35
KRAJ I ŚWIAT

Tragedia w Hiszpanii. Kilkadziesiąt osób zginęło po zderzeniu dwóch pociągów

Co najmniej 46 osób zginęło w środę w wyniku zderzenia się dwóch pociągów w prowincji Toledo, na trasie Madryt-Andaluzja - podał dziennik „ABC”…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-10-28, 11:30
KRAJ I ŚWIAT

Centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce

O lokalizacji w Polsce centrum serwisowego wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowała we wpisie na platformie X. - Historyczna decyzja! - oceniła…

PAP DW
2026-10-27, 16:19
więcej wiadomości
0:00 0:00