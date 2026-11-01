Od listopada szpitale mają raportować do NFZ godzinowy czas pracy medyków

Za uchylanie się od obowiązku szpitalom będą groziły kary — do wysokości 2 proc. kontraktu.

Dotąd NFZ otrzymywał godzinowe raporty z ambulatoriów, natomiast ze szpitali — tygodniowe. To powodowało, że zdarzały się przypadki pracy lekarzy w dwóch lecznicach w tym samym czasie. Impulsem do wprowadzenia zmiany były m.in. nagłaśniane przez media takie sytuacje.



Pierwsze zestawienie obecności szpitale przekażą do właściwych Oddziałów Wojewódzkich NFZ do 20 grudnia i będą to dane za listopad.



- Aby umożliwić szpitalom oraz dostawcom oprogramowania szpitalnego wcześniejsze przygotowanie systemów IT, opublikowaliśmy już na swojej stronie internetowej oficjalny komunikat wdrożeniowy wraz ze specyfikacją techniczną. Zawiera on pełen opis projektowanych rozwiązań, cel, podstawę prawną oraz reguły walidacji danych — mówi Jakub Gołąb, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia.



Zaznaczył, że szpitale będą przekazywać dane o dniach oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń przez osoby wykonujące zawody medyczne.