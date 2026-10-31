Środowiska prawicowe protestowały w Toruniu pod pomnikiem Mikołaja Kopernika

To reakcja na zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. W manifestacji wzięło udział kilkaset osób.

Przypomnijmy wczoraj (30.10.) opublikowano komunikat o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Pod komunikatem podpisana jest sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która ma zastępować prezesa TK i kierować trybunałem jako posiadająca najdłuższy staż.



Po tych doniesieniach prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W nocy przyjechał przed siedzibę trybunału i wszedł do środka. Na miejscu doszło do przepychanek. Po opuszczeniu budynku ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego.



Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.