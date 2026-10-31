Protest w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. / Fot. Michał Zaręba
Toruń

Środowiska prawicowe protestowały w Toruniu pod pomnikiem Mikołaja Kopernika

Protest w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. / Fot. Michał Zaręba

To reakcja na zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. W manifestacji wzięło udział kilkaset osób.

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Przypomnijmy wczoraj (30.10.) opublikowano komunikat o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Pod komunikatem podpisana jest sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która ma zastępować prezesa TK i kierować trybunałem jako posiadająca najdłuższy staż.

Po tych doniesieniach prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W nocy przyjechał przed siedzibę trybunału i wszedł do środka. Na miejscu doszło do przepychanek. Po opuszczeniu budynku ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego.

Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: Trybunał KonstytucyjnyToruńprotest
Protest w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. / Fot. Michał Zaręba Protest w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. / Fot. Michał Zaręba
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