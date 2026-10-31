Wszystkich Świętych to raj dla sprzedawców kwiatów i zniczy. / Fot. Tomasz Bielicki
Włocławek

Jakie ceny obowiązują u sprzedawców przy cmentarzach? Sprawdziliśmy nekropolię we Włocławku

Wszystkich Świętych to raj dla sprzedawców kwiatów i zniczy. / Fot. Tomasz Bielicki

Mieszkańcy regionu odwiedzają cmentarze przed dniem Wszystkich Świętych. Handel kwitnie. W ofercie głównie znicze i kwiaty.

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We Włocławku odbędzie się w tym roku kwesta na cmentarzu. Znamy pierwsze szczegóły

Klientów nie brakuje między innymi w pobliżu cmentarza komunalnego we Włocławku.

- Wiązaneczka ładna, żółte kwiaty, ładnie ustrojona. Kosztowała 150 zł. Chryzantemy w doniczce nieco mniej, bo 40 zł - opowiada naszemu reporterowi jeden z klientów.

- W zeszłym roku te chryzantemy były po 35 zł, więc tylko o 5 zł podwyżka - mówi kolejna z klientek. - Znicze? W tym roku stawiamy na elektryki, ponieważ dłużej świecą. Droższe są na pewno.

W ofercie sprzedawców są również sztuczne kwiaty, za które trzeba zapłacić 30-40 złotych. Duży wybór dotyczy zniczy - te najtańsze można kupić za 5-6 złotych, z kolei najdroższe - potrójne znicze z elektrycznymi lampkami - to koszt 200 złotych za sztukę.

Relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Włocławek
TAGI: Wszystkich ŚwiętychcenypieniądzeWłocławek
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