Nocny protest pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego/fot. PAP/Paweł Supernak
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Karol Nawrocki prowadzi konsultacje po nocnych wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym

Nocny protest pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego/fot. PAP/Paweł Supernak

Pałac Prezydencki odwiedzili już: szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.

Prezydent Nawrocki wszedł nocą do Trybunału Konstytucyjnego. Pod budynkiem tłum i policja [zdjęcia]
Prezydent Nawrocki wszedł nocą do Trybunału Konstytucyjnego. Pod budynkiem tłum i policja [zdjęcia]
Paweł Soloch zrezygnował z funkcji ambasadora w Rumunii. Podobnie postąpił ambasador z Chin
Prezes Trybunału Konstytucyjnego zawieszony. Są wnioski o uchylenie immunitetów
„Podejmiemy przewidziane prawem działania, aby przywrócić Trybunał Konstytucyjny”

Karol Nawrocki kończy obecnie rozmowę z reprezentacją Prawa i Sprawiedliwości (stan na godz. 15:00), z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS Mariuszem Błaszczakiem.
O 15.15 wizytę mieli zacząć reprezentanci Partii Razem, m.in. Adrian Zandberg.
O 16.45 prezydent będzie rozmawiać ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji.
Przyjazdu na rozmowy odmówiła Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica.


Prezydent Karol Nawrocki zwołał konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.

Prezydent napisał w oświadczeniu, że w piątek (30.10) „Doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Odbyłem konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w TK. Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd."

TAGI: Trybunał KonstytucyjnyprotestynocnepolicjaprezydentKarol Nawrockikonsultacje
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