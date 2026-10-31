Prezydent Karol Nawrocki prowadzi konsultacje po nocnych wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym

Pałac Prezydencki odwiedzili już: szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.
Karol Nawrocki kończy obecnie rozmowę z reprezentacją Prawa i Sprawiedliwości (stan na godz. 15:00), z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS Mariuszem Błaszczakiem.
O 15.15 wizytę mieli zacząć reprezentanci Partii Razem, m.in. Adrian Zandberg.
O 16.45 prezydent będzie rozmawiać ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji.
Przyjazdu na rozmowy odmówiła Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica.
Prezydent Karol Nawrocki zwołał konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.
Prezydent napisał w oświadczeniu, że w piątek (30.10) „Doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Odbyłem konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w TK. Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd."