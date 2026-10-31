Prezydent Karol Nawrocki prowadzi konsultacje po nocnych wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym

Pałac Prezydencki odwiedzili już: szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.

Karol Nawrocki kończy obecnie rozmowę z reprezentacją Prawa i Sprawiedliwości (stan na godz. 15:00), z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS Mariuszem Błaszczakiem.

O 15.15 wizytę mieli zacząć reprezentanci Partii Razem, m.in. Adrian Zandberg.

O 16.45 prezydent będzie rozmawiać ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji.

Przyjazdu na rozmowy odmówiła Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica.





Prezydent Karol Nawrocki zwołał konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.Prezydent napisał w oświadczeniu, że w piątek (30.10) „."