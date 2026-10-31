Zderzenie dwóch aut u zbiegu ulic Gdańskiej i Powstańców Warszawy w Bydgoszczy [zdjęcia]

Był dziennikarzem, społecznikiem oraz regionalistą zakochanym w Bydgoszczy. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 84 lata.
W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu wciąż pracuje policja.
Osiem zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem domu jednorodzinnego w Lubiczu Dolnym. Akcja gaśnicza trwała od piątkowego wieczora do godzin poran…
Na trzech miejskich nekropoliach, a także na internetowym portalu trwa zbiórka pieniędzy na ratowanie zabytkowych, niekiedy zapomnianych nagrobków m.in. znanych…
W Szpitalu Biziela uruchomiono pierwszy w mieście tomograf wykorzystujący technologię dwuźródłową. Pozwala uzyskać szczegółowy obraz serca i naczyń…
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„Broń się w necie" to nowy program walki z hejtem i manipulacją w sieci. O projekcie polegającym m.in. na online'owych kursach dla młodzieży poinformowało…
Powiedzenie „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” zna wielu. Ale nie każdy wie, jak właściwie przyrządzić ten regionalny produkt. Tego uczyli się…
Funkcjonariusze z Mroczy wraz z ratownikami medycznymi ewakuowali dwie osoby z kamienicy, w której wybuchł pożar. Dzięki temu domownikom nic się nie sta…
Na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu dachowało auto osobowe. Podróżowały w nim cztery osoby. Do podobnego wypadku doszło też w miejscowości Grzeczna Panna…
Połączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i współpraca z biznesem - takie są cele powstającego w Minikowie Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej…
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