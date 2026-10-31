Stłuczka na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej z Powstańców Warszawy/fot. Dorota Witt
Bydgoszcz

Zderzenie dwóch aut u zbiegu ulic Gdańskiej i Powstańców Warszawy w Bydgoszczy [zdjęcia]

Stłuczka na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej z Powstańców Warszawy/fot. Dorota Witt

W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu wciąż pracuje policja.

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  • Na skrzyżowaniu tworzyły się korki, a że na ulicach panuje w tym czasie wzmożony ruch, utrudnienia - zatory mogą trwać nieco dłużej. Apelujemy o zachowanie ostrożności.

Gdzie: Bydgoszcz
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Stłuczka na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej z Powstańców Warszawy/fot.Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500 Stłuczka na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej z Powstańców Warszawy/fot.Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500 Stłuczka na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej z Powstańców Warszawy/fot.Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500
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