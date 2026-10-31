Pożar w Lubiczu Dolnym. / Fot. PSP Toruń
Toruń

Pożar na budowie. Zawalił się dach domu jednorodzinnego w Lubiczu Dolnym

Pożar w Lubiczu Dolnym. / Fot. PSP Toruń

Osiem zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem domu jednorodzinnego w Lubiczu Dolnym. Akcja gaśnicza trwała od piątkowego wieczora do godzin porannych.

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- Do pożaru doszło w piątek tuż przed godziną 23:00 – mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków.

- W chwili dojazdu strażaków na miejsce pożar był już mocno rozwinięty. Obejmował w zasadzie całe poddasze budynku jednorodzinnego. Działania prowadzone były z zewnątrz, bo ogień i ryzyko zawalenia się konstrukcji dachowej wymagały właśnie takiego sposobu postępowania. Nikomu nic się nie stało, ale mimo że budynek był niezamieszkały, to i tak przeszukano bardzo dokładnie wszystkie pomieszczenia. Przez siedem godzin pracowało tam 30 strażaków: trzy zastępy z PSP i pięć zastępów z OSP. Na razie nie znamy przyczyny pożaru. Sprawą zajęła się policja - przekazała rzeczniczka wojewódzkich strażaków.

Ogień zniszczył dach, który w efekcie cały się zawalił. Budynek był w trakcie budowy.

Mówi st.bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków
Pożar w Lubiczu Dolnym
Pożar w Lubiczu Dolnym
Gdzie: Toruń
TAGI: pożardomjednorodzinnydachkatastrofa budowlanaogieńLubicz Dolnystraż pożarna
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