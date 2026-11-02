Podróż z historią. Bydgoskie tramwaje promują zasłużonych mieszkańców. Lista jest długa

W Bydgoszczy pamięć o zasłużonych dla miasta osobach ożywa m.in. podczas jazdy tramwajem. Już ponad 70 osób zostało patronami szynowych pojazdów produkowanych przez bydgoskie zakłady PESA. Podczas ostatniej edycji plebiscytu wpłynęło ponad tysiąc zgłoszeń.

Na zewnątrz, na obudowie tramwaju jest umieszczone imię i nazwisko, a w środku na ekranie wyświetlany jest biogram i zdjęcia danej osoby. W ten sposób, oprócz zajęcia czasu w podróży, można poznać twórczość, zasługi i ciekawe losy artystów, naukowców, sportowców, pisarzy, aktorów, dziennikarzy i działaczy społecznych.



- Wśród nich są między innymi Irena Szewińska, Jan Maciaszek, Marian Rejewski czy Leonard Pietraszak - mówi rzeczniczka Urzędu Miasta w Bydgoszczy Marta Stachowiak.



I dodaje, że proces wyboru patronów od początku miał charakter partycypacyjny, czyli włączający, i przebiega w dwóch etapach.



- Pierwszy etap to zgłoszenia mieszkańców, kiedy Bydgoszczanki i Bydgoszczanie mogą nadsyłać własne propozycje kandydatek i kandydatów wraz z uzasadnieniem. Drugi etap to wybór komitetu, czyli powołana zostaje komisja; na przykład w skład tej komisji wchodzą przedstawiciele samorządu, społecznicy, rektorzy bydgoskich uczelni wyższych. Właśnie ta komisja dokonuje ostatecznej selekcji tych nadesłanych setek kandydatur - wyjaśnia Marta Stachowiak.





Ostatni taki plebiscyt ogłoszono 5 lutego 2024 roku. Wpłynęło 1059 zgłoszeń . Komisja wybrała spośród nich 33 patronów. Kolejni patroni tramwajów będą pojawiać się wraz z rozwojem taboru.