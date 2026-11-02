Anna Jachnina zajmowała się w radiu kulturą ludową regionu; autorka jednej z najbardziej znanych wojennych piosenek. Fot. arch. PR PiK
Bydgoszcz

Podróż z historią. Bydgoskie tramwaje promują zasłużonych mieszkańców. Lista jest długa

Anna Jachnina zajmowała się w radiu kulturą ludową regionu; autorka jednej z najbardziej znanych wojennych piosenek. Fot. arch. PR PiK

W Bydgoszczy pamięć o zasłużonych dla miasta osobach ożywa m.in. podczas jazdy tramwajem. Już ponad 70 osób zostało patronami szynowych pojazdów produkowanych przez bydgoskie zakłady PESA. Podczas ostatniej edycji plebiscytu wpłynęło ponad tysiąc zgłoszeń.

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Na zewnątrz, na obudowie tramwaju jest umieszczone imię i nazwisko, a w środku na ekranie wyświetlany jest biogram i zdjęcia danej osoby. W ten sposób, oprócz zajęcia czasu w podróży, można poznać twórczość, zasługi i ciekawe losy artystów, naukowców, sportowców, pisarzy, aktorów, dziennikarzy i działaczy społecznych.

- Wśród nich są między innymi Irena Szewińska, Jan Maciaszek, Marian Rejewski czy Leonard Pietraszak - mówi rzeczniczka Urzędu Miasta w Bydgoszczy Marta Stachowiak.

I dodaje, że proces wyboru patronów od początku miał charakter partycypacyjny, czyli włączający, i przebiega w dwóch etapach.

- Pierwszy etap to zgłoszenia mieszkańców, kiedy Bydgoszczanki i Bydgoszczanie mogą nadsyłać własne propozycje kandydatek i kandydatów wraz z uzasadnieniem. Drugi etap to wybór komitetu, czyli powołana zostaje komisja; na przykład w skład tej komisji wchodzą przedstawiciele samorządu, społecznicy, rektorzy bydgoskich uczelni wyższych. Właśnie ta komisja dokonuje ostatecznej selekcji tych nadesłanych setek kandydatur - wyjaśnia Marta Stachowiak.

  • Ostatni taki plebiscyt ogłoszono 5 lutego 2024 roku. Wpłynęło 1059 zgłoszeń. Komisja wybrała spośród nich 33 patronów. Kolejni patroni tramwajów będą pojawiać się wraz z rozwojem taboru.
  • Wśród patronów eksponowanych w bydgoskich tramwajach są trzy osoby związane z Polskim Radiem PiK: Anna Jachnina – zajmująca się kulturą ludową regionu, autorka piosenki wojennej „Siekiera, motyka…”, lektor i satyryk Jeremi Przybora – znany z audycji „Pokrzywy nad Brdą” i Kabaretu Starszych Panów, oraz były prezes naszej rozgłośni, reportażysta Michał Jagodziński.

Mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa UM Bydgoszcz
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: tramwajepatronizasłużeniBydgoszczaniepamięćBydgoszczkuajwsko-pomorskie
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