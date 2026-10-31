Paweł Soloch (z prawej) zrezygnował z funkcji ambasadora w Rumunii. Podobnie postąpił ambasador z Chin Jakub Kumoch/fot. PAP/Andrzej Lange/Albert Zawada
KRAJ I ŚWIAT

Paweł Soloch zrezygnował z funkcji ambasadora w Rumunii. Podobnie postąpił ambasador z Chin

Paweł Soloch (z prawej) zrezygnował z funkcji ambasadora w Rumunii. Podobnie postąpił ambasador z Chin Jakub Kumoch/fot. PAP/Andrzej Lange/Albert Zawada

Paweł Soloch oznajmił, że jest to reakcja na próbę sprzecznego z prawem przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Przekazał, że o rezygnacji poinformował szefa MSZ i prezydenta RP.

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„W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii” - napisał Soloch na portalu X. Jak dodał, o rezygnacji poinformował wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i prezydenta Karola Nawrockiego.

Paweł Soloch został mianowany na ambasadora RP w Rumunii w czerwcu 2023 roku. Funkcję tę pełnił od sierpnia tego samego roku. List uwierzytelniający wręczył mu ówczesny prezydent Andrzej Duda.
Paweł Soloch był też doradcą prezydenta Dudy, a w latach 2015-2022 szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Obrony Narodowej (1992–1998)


Jakub Kumoch poinformował, że złożył w piątek rezygnację z funkcji ambasadora w Chinach. Oświadczył, że wobec wydarzeń w kraju uznał, że nie jest możliwe dalsze pełnienie przez niego funkcji ambasadora RP. Złożył też prośbę o odwołanie.

Jakub Kumoch ambasadorem RP w Pekinie od września 2023 r. Mianował go ówczesny prezydent Andrzej Duda.

„Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie” - napisał Kumoch na platformie X.

W odpowiedzi na wpis Kumocha wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski napisał, że przyjął do wiadomości „nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji”. „Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej” - dodał.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał na X, że Kumoch złożył rezygnację „wobec łamania prawa przez rząd D. Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny”.

To wyraz odwagi i odpowiedzialności na polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie” - napisał Przydacz.

Jakub Kumoch był wcześniej ambasadorem RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Turcji; pełnił też funkcję Sekretarza Stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy i szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

  • Od piątkowego wieczora trwa przesilenie w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformowano o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował wnioski o uchylenie im immunitetów. Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do kraju.

TAGI: Trybunał KonstytucyjnyambasadorowieRumuniaChinyrezygnacjakryzysprotesty
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