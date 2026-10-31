Anwil znów wygrał o punkt. Szósty taki mecz Włocławian w tym sezonie

Anwil Włocławek wrócił na zwycięską ścieżkę w PGE Basket Lidze. W Hali Mistrzów pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 83:82. To już szósty mecz Włocławian w tym sezonie, licząc także ENBL, który zakończył się różnicą zaledwie jednego punktu.

Gospodarze przez większość spotkania utrzymywali niewielką przewagę. Po pierwszej połowie prowadzili 44:39, a przed ostatnią kwartą 66:64. W czwartej odsłonie Anwil odskoczył jeszcze na dziesięć punktów, ale Stal nie pozwoliła mu spokojnie zamknąć meczu.



Ostrowianie wrócili do gry przede wszystkim dzięki trafieniom z dystansu Tajiona Jonesa. Przewaga Włocławian szybko topniała, a ostatnie minuty ponownie zamieniły się w grę jednego posiadania.



Przy stanie 83:82 obie drużyny miały jeszcze okazje z linii rzutów wolnych, ale wynik już się nie zmienił. Tym razem końcówka należała do miejscowych, którzy przerwali serię trzech kolejnych porażek różnicą jednego punktu.



Anwil Włocławek – Stal Ostrów Wielkopolski 83:82 (25:22, 19:17, 22:25, 17:18)