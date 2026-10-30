Weronika Makowskx zdobywczynią Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy AURORA

Laureatka Weronika Makowskx wygrała sztuką „Truchło noworodka” i otrzymała nagrodę główną w wysokości 50 000 złotych.
Jury pod przewodnictwem Luka Percevala podjęło decyzję po długiej i burzliwej dyskusji.
W uzasadnieniu werdyktu czytamy, że Kapituła wybrała sztukę, która jest jednocześnie piękna literacko, jak i ma potencjał sceniczny. To przejmująca opowieść o słowach, niemożności ich użycia, śmierci i ponownych narodzinach.
Przyznanie AURORY kończy tegoroczną 25. edycję Festiwalu Prapremier, któremu patronowało Polskie Radio PiK.