Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka nie utracą połączeń. /fot. Mariusz Luda
Toruń

Połączenia autobusowe w gminie Zławieś Wielka uratowane. Umowa ważna do końca roku

Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka nie utracą połączeń. /fot. Mariusz Luda

Kluczowe połączenia autobusowe firmy ReloBus (dawniej Arriva) w Gminie Zławieś Wielka nie zostaną zawieszone od 1 listopada. Likwidacja 15 codziennych kursów na trasie Toruń–Zławieś Wielka–Kamieniec odcięłaby mieszkańców od kluczowych dojazdów do pracy i szkół.

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Bez zawieszenia

Jak poinformował Polskie Radio PiK wójt Marcin Swaczyna, umowa z przewoźnikiem obowiązuje do końca roku. Ewentualne zmiany w rozkładzie gmina weźmie pod uwagę dopiero od stycznia.

- Utrzymanie wszystkich połączeń z Kamieńcem nie jest możliwe, natomiast kluczowe godziny powinny być zachowane. Mieszkańcy, głównie młodzi ludzie, którzy dojeżdżają z tej części gminy do Torunia, powinni dojeżdżać do szkoły w sposób niezakłócony - mówi wójt.

- Chodzi o młodzież, która w godzinach porannych nie ma żadnego połączenia, tak aby dojechać do szkół średnich w Toruniu. To połączenie o godzinie 6:50 było jedynym i jest nadal jedynym możliwym sposobem dotarcia do szkoły. Sama odwożę córkę na przystanek w kierunku Torunia o tej godzinie. Widzę, że bardzo dużo dzieci w Czarnowie wsiadało i podejrzewam, że dalej w Toporzysku i w Złejwsi Wielkiej wyglądało to podobnie - uważa Krystyna Gajdamska, mieszkanka Czarnowa.

Braki będą uzupełnione

ReloBus nie pojedzie natomiast na linii Toruń – Czernikowo – Kikół – poinformował nas wójt gminy Czernikowo, Tomasz Krasicki. Sześć brakujących połączeń obsługiwać będą autobusy Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego.

- Przewoźnika, który, co do zasady, obsługuje połączenia realizowane przez Urząd Marszałkowski. Zdajemy sobie sprawę, że te rozwiązania, które opracowaliśmy, mogą nie okazać się idealnymi rozwiązaniami, ale na pewno pozwolą każdemu, który korzystał wcześniej z przewozów autobusowych, dotrzeć do szkoły, do zakładu pracy i wrócić. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w końcówce roku, więc pole do działania mamy ograniczone - dodaje Tomasz Krasicki.

Połączenia ReloBus stały się nierentowne przez rosnące koszty (paliwo, tabor, pensje) i spadek liczby pasażerów. Mimo prób cięcia kosztów oraz starań o dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, ReloBus nie uzyskał wsparcia i musiał zrezygnować z części tras komercyjnych.

Relacja Mariusza Ludy Mówi Tomasz Krasicki
Gdzie: Toruń
TAGI: autobuszławieś wielkazawieszenierelobuskptslikwidacja
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