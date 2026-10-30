Siedem koncertów w sześciu lokalizacjach Bydgoszczy. Przed nami Festiwal Muzyka w Willi Blumwego

Siedem koncertów w sześciu lokalizacjach. W piątek rozpoczął się 9. Festiwal Muzyka w Willi Blumwego. Chociaż legendarna willa Blumwego to zabytkowy budynek Polskiego Radia PiK przy ul. Gdańskiej 50 to piątkowy koncert inaugurujący festiwal odbył się w sali symfonicznej nowego kampusu Akademii Muzycznej.

Choć bohater jest jeden - Maurice Ravel, to gwiazd koncertu wiele: Radosław Kurek, Reverie Piano Duo, jeden z najlepszych chórów w Polsce - Chór Kameralny Akademii Muzycznej i trio Dominika Wani, wielokrotnego laureata Fryderyka.



- Przygotowaliśmy trzy koncerty w jednym. Wieczór, co prawda, poświęcony jest jednemu z najwybitniejszych francuskich, nie tylko kompozytorów, Maurycemu Ravelowi, ale wystąpią jakby trzy zupełnie osobne byty artystyczne. Koncert zaplanowany jest jak swoiste lustro, ponieważ też zresztą utwór Miroir, czyli Lustra Ravel'a jest osią tego tego koncertu - mówi Bartłomiej Wezne, dyrektor festiwalu.



Jak zaznacza, w oryginalnej wersji fortepianowej solo zagra Radosław Kurek. - Przyjął to zaproszenie i wyzwanie, ponieważ to jest cykl, który pianistycznie stawia mnóstwo wyzwań. Na koniec jako właśnie takie lustrzane odbicie odpowiednie Radkowi zagra inny znakomity wybitny pianista jazzowy - Dominik Wania - dodaje Bartłomiej Wezne.