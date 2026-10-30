Wypadek w centrum Bydgoszczy. Na Wałach Jagiellońskich zderzyły się ciężarówka oraz osobówka

Auto osobowe oraz ciężarówka zderzyły się na Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. Jedna osoba jest badana przez ratowników medycznych. Są utrudnienia.

Do wypadku doszło w piątkowe popołudnie. Ze wstępnych informacji wynikało, że kierowca osobówki był uwięziony. Udało mu się jednak opuścić pojazd, wysiadając od strony pasażera.



W obu pojazdach byli sami kierowcy. Kierujący jest opatrywany przez ratowników medycznych. Natomiast kierowcy ciężarówki nic się nie stało.



Jeden pas ruchu w kierunku Placu Poznańskiego jest zablokowany.