Miał przedmiot przypominający broń i groził ekspedientce. Mieszkaniec Torunia zatrzymany

41-letni mężczyzna, który w Toruniu groził ekspedientce osiedlowego sklepu pozbawieniem życia, jest już w rękach policji. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nim m.in. siekierę.

W czwartek wieczorem toruńscy policjanci zostali zaalarmowani o mężczyźnie z przedmiotem przypominającym pistolet. Groził śmiercią ekspedientce jednego z osiedlowych sklepów.



- Na miejsce niezbrojnie zostały zadysponowane policyjne siły i środki. W toku wykonanych czynności mundurowi ustalili, że napastnik jest znany kobiecie. W trakcie patrolowania jednego z przyległych osiedli funkcjonariusze z drugiej toruńskiej kompanii oddziału prewencji policji w Bydgoszczy zauważyli mężczyznę odpowiadającego przekazanemu rysopisowi i przystąpili do działania. W trakcie przeszukania przenoszonej przez niego torby zabezpieczyli siekierę, pojemnik z gazem pieprzowym oraz przedmiot przypominający broń. Mężczyzna został zatrzymany - informuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z KMP w Toruniu.



Sprawcą okazał się 41-latek z Torunia. Był już wcześniej notowany między innymi za przestępstwa przeciwko wolności oraz mieniu.



W piątek doprowadzono go do prokuratury, w której usłyszy zarzut kierowania gróźb karalnych. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do trzech lat więzienia.