41-latek groził sprzedawczyni przedmiotem przypominającym broń. /fot. KMP w Toruniu
Toruń

Miał przedmiot przypominający broń i groził ekspedientce. Mieszkaniec Torunia zatrzymany

41-latek groził sprzedawczyni przedmiotem przypominającym broń. /fot. KMP w Toruniu

41-letni mężczyzna, który w Toruniu groził ekspedientce osiedlowego sklepu pozbawieniem życia, jest już w rękach policji. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nim m.in. siekierę.

Wyrok dla Macieja Z. utrzymany. Spędzi 10 lat w więzieniu za produkcję narkotyków i przestępstwa
Wyrok dla Macieja Z. utrzymany. Spędzi 10 lat w więzieniu za produkcję narkotyków i przestępstwa
Na działce w Toruniu znaleźli cztery kilogramy narkotyków. Policjanci zatrzymali 27-latka
Pilot Marcin G. znów skazany. Pierwszy wyrok był za wypadek w Toruniu, teraz za Sarnową Górę

W czwartek wieczorem toruńscy policjanci zostali zaalarmowani o mężczyźnie z przedmiotem przypominającym pistolet. Groził śmiercią ekspedientce jednego z osiedlowych sklepów.

- Na miejsce niezbrojnie zostały zadysponowane policyjne siły i środki. W toku wykonanych czynności mundurowi ustalili, że napastnik jest znany kobiecie. W trakcie patrolowania jednego z przyległych osiedli funkcjonariusze z drugiej toruńskiej kompanii oddziału prewencji policji w Bydgoszczy zauważyli mężczyznę odpowiadającego przekazanemu rysopisowi i przystąpili do działania. W trakcie przeszukania przenoszonej przez niego torby zabezpieczyli siekierę, pojemnik z gazem pieprzowym oraz przedmiot przypominający broń. Mężczyzna został zatrzymany - informuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z KMP w Toruniu.

Sprawcą okazał się 41-latek z Torunia. Był już wcześniej notowany między innymi za przestępstwa przeciwko wolności oraz mieniu.

W piątek doprowadzono go do prokuratury, w której usłyszy zarzut kierowania gróźb karalnych. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki
Gdzie: Toruń
Uwaga: Na sygnale
TAGI: brońgroźbyskleptoruńekspedientkasprzedawcapolicja
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Tragedia po wypadku rowerzysty we Włocławku. Mężczyzna zmarł w szpitalu
następna informacja Wypadek w centrum Bydgoszczy. Na Wałach Jagiellońskich zderzyły się ciężarówka oraz osobówka

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Wypadek w centrum Bydgoszczy. Na Wałach Jagiellońskich zderzyły się ciężarówka oraz osobówka

Auto osobowe oraz ciężarówka zderzyły się na Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. Jedna osoba jest badana przez ratowników medycznych. Są utrudnienia.

JW
2026-10-30, 15:43
Toruń

Miał przedmiot przypominający broń i groził ekspedientce. Mieszkaniec Torunia zatrzymany

41-letni mężczyzna, który w Toruniu groził ekspedientce osiedlowego sklepu pozbawieniem życia, jest już w rękach policji. Podczas zatrzymania funkcjonariusze…

Michał Zaręba JW
2026-10-30, 15:40
Włocławek

Tragedia po wypadku rowerzysty we Włocławku. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Po trzech dniach od wypadku na ul. Żytniej we Włocławku zmarł 89-letni rowerzysta. Został potrącony przez osobówkę. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej…

JW
2026-10-30, 15:00
Włocławek

Koniec kłopotów z wodą w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Pomogło czyszczenie

Przypomnijmy, od tygodnia szpitalna kranówka nadawała się do picia wyłącznie po przegotowaniu i to trwającym co najmniej dwie minuty. W trakcie rutynowych…

Marek Ledwosiński KB
2026-10-30, 14:39
Bydgoszcz

„Garnek, w którym Pan miesza, należy do mieszkańców”. Ostry list prezydenta Bydgoszczy do marszałka

Ciąg dalszy sporu o połączenie trzech szpitali w regionie. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski odpowiada marszałkowi województwa Piotrowi Całbeckiemu, który…

Agata Raczek Ireneusz Sanger KB JW
2026-10-30, 14:00
Toruń

Toruńscy radni, społecznicy, artyści i politycy będą kwestować na rzecz zabytkowych nagrobków

W tym roku zbiórka ma dwa cele. Pierwszym jest odnowienie nagrobka Leonarda Torwirta - wybitnego malarza, konserwatora zabytków i docenta na Wydziale Sztuk Pięknych…

Michał Zaręba KB
2026-10-30, 13:16
Bydgoszcz

Nawet 5 tysięcy złotych grzywny za kradzież iglastych gałęzi z lasu. Trwa akcja „Stroisz”

Drugi tydzień strażnicy leśni prowadzą akcję „Stroisz'26". Jej celem jest ograniczenie nielegalnego wycinania gałęzi jodeł i świerków wykorzystywanych…

Maciej Wilkowski KB
2026-10-30, 12:41
Świecie nad Wisłą

„Szpital otwarty na ludzi”. Lecznica w Świeciu z potrójną nominacją do nagród PR Wings

Dwa projekty, trzy nominacje - Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu został finalistą ogólnopolskiego konkursu pod tytułem PR WINGS.

Marcin Doliński KB
2026-10-30, 11:35
REGION

W co gra Donald Trump, krytykując Zełenskiego i chwaląc Putina? [Wieści ze Wschodu]

Atak Rosjan na dworzec w Dnieprze, Donald Trump z coraz większą sympatią wypowiadający się o Rosji oraz potencjalny podział stref wpływów na świecie -…

Michał Słobodzian BN
2026-10-30, 10:02
Bydgoszcz

Od przetrwania do potęgi. Przemysł zbrojeniowy dźwignią rozwoju Pomorza i Kujaw [Rozmowa Dnia]

Jak duże firmy współpracują z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak ta współpraca wygląda w naszym regionie? Czy potencjał kujawsko-pomorskiego…

Maciej Wilkowski KB
2026-10-30, 09:06
Toruń

Prawie 800 litrów cieczy, z której można wyprodukować narkotyki. Po kontroli drogowej KAS [zdjęcia]

Kujawsko-Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa podczas kontroli drogowej znalazła w zatrzymanym aucie 40 pojemników z substancjami chemicznym. Były to prekursory…

Redakcja KB
2026-10-30, 08:39
Toruń

Wzruszające spotkanie po latach wychowanków domu dziecka Młody Las w Toruniu

Wspomnienia sprzed lat są żywe. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki obyła się uroczysta gala z okazji 80-lecia działalności Młodego Las w Toruniu…

Michał Zaręba DW
2026-10-30, 06:57
więcej wiadomości
0:00 0:00