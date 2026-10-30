Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/archiwum
Bydgoszcz

„Garnek, w którym Pan miesza, należy do mieszkańców”. Ostry list prezydenta Bydgoszczy do marszałka

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Ciąg dalszy sporu o połączenie trzech szpitali w regionie. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski odpowiada marszałkowi województwa Piotrowi Całbeckiemu, który zarzucił bydgoskim radnym i prezydentowi, że krytykują plan konsolidacji, choć - jak mówił - nie rozumieją jego założeń.

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Włodarz Bydgoszczy pisze do marszałka

W liście do marszałka Rafał Bruski domaga się przedstawienia szczegółów planowanej operacji, w tym jej pełnego modelu prawnego i finansowego.

Podkreśla, że podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy zabrakło informacji, które pozwoliłyby ocenić planowane zmiany. Jak zaznacza, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowała jedynie wybrane dane finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy z ostatnich trzech lat, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Bydgoszczy odnosi się także do słów marszałka o „zaglądaniu do czyjegoś garnka”. Przypomina, że szpitale i ich przyszłość to nie prywatna sprawa marszałka, ale wspólna sprawa mieszkańców całego województwa:

„Garnek, w którym Pan miesza od niemal 20 lat nie jest Pana prywatnym garnkiem. To nasz, mieszkańców całego województwa wspólny garnek o czym, zdaje się, niekiedy Pan zapomina" - kończy pismo Rafał Bruski.

Politechnika Bydgoska z propozycją

Rektor Politechniki Bydgoskiej prof. Marek Adamski odniósł się do wypowiedzi marszałka województwa, w której skrytykował propozycję możliwości przejęcia przez PBŚ Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy. Dodaje, że uczelnia jest otwarta na rozmowy i przedstawienie jej argumentów.

- My jako uczelnia złożyliśmy propozycję na radzie miasta. Wówczas wyraziłem zdanie uczelni w liście, jesteśmy mocno otwarci na dialog. Wierzymy, że będziemy rozmawiać. Jest to jedna z propozycji, która po prostu pewnie padła, nie była pewnie analizowana jeszcze przez Urząd Marszałkowski. Mam nadzieję, że do takich rozmów dojdzie, przedstawimy swoją prośbę i będziemy pewnie rozmawiać - wyjaśnia.

Cały list prezydenta Bydgoszczy można przeczytać poniżej: ⬇️⬇️⬇️

Marszałek Całbecki (1) page-0001

Mówi prof. Marek Adamski
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: konsolidacjaszpitaleGrudziądzInowrocławBydgoszczzadłużeniepół miliardakorespondencjaprezydentmarszałek
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