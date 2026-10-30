Toruńscy radni, społecznicy, artyści i politycy będą kwestować na rzecz zabytkowych nagrobków

W tym roku zbiórka ma dwa cele. Pierwszym jest odnowienie nagrobka Leonarda Torwirta – wybitnego malarza, konserwatora zabytków i docenta na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Drugim – uporządkowanie lapidarium w zachodniej części cmentarza, gdzie zgromadzono kilkadziesiąt XIX-wiecznych płyt nagrobnych z dawnego cmentarza staroluterańskiego na Osiedlu Młodych.

- To już 24. kwesta na cmentarzu św. Jerzego, najstarszej toruńskiej nekropolii – mówi prezes Towarzystwa Miłośników Torunia, prof. Krzysztof Mikulski.



- Pamięć o zmarłych jest jednym z naszych najważniejszych obowiązków wobec przeszłości. To ludzie, którzy nas poprzedzili, dzięki którym żyjemy w tym pięknym miejscu, jakim jest Toruń. Oddając im hołd możemy też przyczynić się do tego, żeby ta pamięć o nich została zdecydowanie lepiej zaakcentowana, żeby lepiej wyglądała, kiedy będziemy oglądali ich nagrobki - mówi Krzysztof Mikulski.



Dodaje, że od 2003 roku zebrano w trakcie kwest 350 tys. zł. W ubiegłym roku 23 tys. zł.







Kwesta rozpocznie się o godzinie 8:00 i potrwa do 14:00.